Dünyada 1.5 Milyon Çalışanı Bulunan Şirket 600 Bin Kişiyi İşten Çıkaracak

Dünyada 1.5 Milyon Çalışanı Bulunan Şirket 600 Bin Kişiyi İşten Çıkaracak

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
22.10.2025 - 11:19

Dünyanın önde gelen şirketi Amazon’un şirket içi yazışmaları ortaya çıktı. Yapay zekaya önemli yatırım yapan Amazon, iki yıl içinde yaklaşık 600 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. Şirketin planına göre çalışan sayısı azalacak, robotlar devreye girecek.

Amazon’un şirket içi gizli yazışmaları ortaya çıktı.

Amazon, 2033’e kadar operasyonlarının yüzde 75’ini robotlarla yürütmeyi amaçlıyor. Şirket içi yazışmalara New York Times ulaştı. Amazon’un planı 2025-2027 arasında 12.6 milyar dolar tasarruf sağlayacak. Şirket her ürün gönderiminde yaklaşık 30 sentlik maliyet avantaj sağlayacak. 

Bu plana göre 2027 yılına kadar 160 bin pozisyon ortadan kaldırılacak ve 600 bin çalışan işten çıkarılacak.

Dünya genelinde 1 milyondan fazla robot kullanan Amazon şimdi iki ayaklı insansı robotları test ediyor.

İnsansı robot kullanımını test eden Amazon’un dünya genelinde 1.5 milyon çalışanı bulunuyor. Söz konusu sızdırılan yazışmalarla ilgili Amazon sözcüsü Kelly Nantel, açıklama yaptı. Nantel, ABD genelinde Amazon’un işe alımları sürdürdüğünü dile getirdi. Amazon sözcüsü, yıl sonuna kadar 250 bin pozisyon açılacağını belirtti.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
