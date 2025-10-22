Dünyada 1.5 Milyon Çalışanı Bulunan Şirket 600 Bin Kişiyi İşten Çıkaracak

Amazon, 2033’e kadar operasyonlarının yüzde 75’ini robotlarla yürütmeyi amaçlıyor. Şirket içi yazışmalara New York Times ulaştı. Amazon’un planı 2025-2027 arasında 12.6 milyar dolar tasarruf sağlayacak. Şirket her ürün gönderiminde yaklaşık 30 sentlik maliyet avantaj sağlayacak.

Bu plana göre 2027 yılına kadar 160 bin pozisyon ortadan kaldırılacak ve 600 bin çalışan işten çıkarılacak.