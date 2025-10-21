ChatGPT Atlas Nedir, Nasıl Kullanılır? ChatGPT Atlas Özellikleri

ChatGPT Atlas’ı kullanmaya başlamak için tarayıcıyı OpenAI’ın resmi web sitesinden indirip bilgisayarınıza kurmanız yeterli. Şu anda yalnızca macOS sürümü aktif durumda ancak Windows ve mobil sürümlerinin çok yakında yayımlanması beklenmekte. Giriş yapmak için mevcut bir OpenAI hesabınızı kullanabilir ya da ücretsiz olarak yeni bir hesap oluşturabilirsiniz.

Tarayıcıyı açtığınızda klasik sekmeler, arama çubuğu ve yer imlerinin yanında yer alan ChatGPT kenar çubuğu karşınıza çıkıyor. Bu panel üzerinden bulunduğunuz sayfa hakkında sorular sorabilir, içerikleri özetletebilir veya görselleri analiz ettirebilirsiniz. Ayrıca 'Ajan Modu' özelliği sayesinde çok adımlı görevleri yapay zekaya devredebilirsiniz. Örneğin bir form doldurmak, uçuş rezervasyonu yapmak veya farklı web sitelerinden veri derlemek gibi işlemleri otomatikleştirebilirsiniz.

Agent Mode şu anda yalnızca ChatGPT Plus, Pro ve Business kullanıcıları tarafından kullanılabilmektedir. Ancak temel özellikler tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmaktadır.