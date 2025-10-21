onedio
ChatGPT Atlas Nedir, Nasıl Kullanılır? ChatGPT Atlas Özellikleri

Gökçe Cici
21.10.2025

Yıllardır Google Chrome’un liderliğinde süren web tarayıcı rekabeti, OpenAI’nin yeni hamlesiyle farklı bir döneme giriyor. Ekim 2025’te tanıtılan ChatGPT Atlas, yapay zekayı doğrudan tarayıcı deneyiminin merkezine yerleştiriyor.

Peki ChatGPT Atlas tam olarak nedir, nasıl kullanılır ve hangi özellikleriyle fark yaratıyor? Bakalım!

ChatGPT Atlas Nedir?

ChatGPT Atlas, OpenAI’nin geliştirdiği yapay zeka destekli yeni nesil bir web tarayıcısıdır. Geleneksel tarayıcılardan farklı olarak ChatGPT entegrasyonu sayesinde gezindiğiniz sayfalardaki içeriği anında analiz edebiliyor, özetleyebiliyor ve sorularına yanıt verebiliyor. İlk olarak macOS kullanıcıları için yayımlandı, kısa süre içinde Windows, iOS ve Android platformlarına da gelecek.

Atlas’ın en dikkat çekici yanı, ChatGPT’yi tarayıcıya yerleşik hale getirmesi. Bir sayfada gezerken ekranın sağ tarafında sürekli açık duran ChatGPT paneli sayesinde makaleleri özetleyebilir, ürünleri karşılaştırabilir ya da karmaşık bir tabloyu birkaç saniyede analiz ettirebilirsiniz.

ChatGPT Atlas Nasıl Kullanılır?

ChatGPT Atlas’ı kullanmaya başlamak için tarayıcıyı OpenAI’ın resmi web sitesinden indirip bilgisayarınıza kurmanız yeterli. Şu anda yalnızca macOS sürümü aktif durumda ancak Windows ve mobil sürümlerinin çok yakında yayımlanması beklenmekte. Giriş yapmak için mevcut bir OpenAI hesabınızı kullanabilir ya da ücretsiz olarak yeni bir hesap oluşturabilirsiniz.

Tarayıcıyı açtığınızda klasik sekmeler, arama çubuğu ve yer imlerinin yanında yer alan ChatGPT kenar çubuğu karşınıza çıkıyor. Bu panel üzerinden bulunduğunuz sayfa hakkında sorular sorabilir, içerikleri özetletebilir veya görselleri analiz ettirebilirsiniz. Ayrıca 'Ajan Modu' özelliği sayesinde çok adımlı görevleri yapay zekaya devredebilirsiniz. Örneğin bir form doldurmak, uçuş rezervasyonu yapmak veya farklı web sitelerinden veri derlemek gibi işlemleri otomatikleştirebilirsiniz.

Agent Mode şu anda yalnızca ChatGPT Plus, Pro ve Business kullanıcıları tarafından kullanılabilmektedir. Ancak temel özellikler tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmaktadır.

ChatGPT Atlas Özellikleri

  • Yapay zeka entegrasyonu: ChatGPT, ziyaret ettiğiniz her sayfada size eşlik eder. Metinleri özetleyebilir, e-postaları düzenleyebilir veya haberleri analiz edebilir.

  • Ajan modu: Tarayıcıyı aktif bir dijital asistana dönüştürür. Atlas, sizin yerinize web siteleriyle etkileşime geçebilir.

  • Hafıza özelliği: Önceki oturumlarda yapılan işlemleri hatırlayarak kişisel deneyim oluşturur.

  • Kullanıcı kontrolü: ChatGPT’nin hangi sitelere erişebileceğini siz belirlersiniz. Ayrıca tarama geçmişi ve hafıza ayarları tamamen yönetilebilir durumdadır.

  • Gelişmiş analiz araçları: Kod yazma, tablo okuma ve görsel analiz gibi işlemler doğrudan tarayıcı içinde gerçekleştirilebilir.

Atlas, yapay zeka destekli tarayıcı rekabetinde OpenAI’ın Google’a karşı attığı en güçlü adım olarak değerlendiriliyor.

