5G Uyumlu Telefonlar: Samsung, iPhone, Xiaomi 5G Uyumlu Telefon Modelleri Hangileri?

Dilara Bağcı Peker
19.10.2025 - 18:15

Türkiye, 2026 yılında 5G teknolojisine geçmeye hazırlanıyor! Son günlerde gündemimizde yer alan 5G teknolojisinin, 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren kullanılması planlanıyor. 5G, halihazırda kullanılan 4.5G’den 10 kata kadar daha yüksek indirme hızı ve ultra düşük gecikme süresi sunuyor. Fakat bu teknolojiden yararlanmak için 5G uyumlu telefonlara sahip olmak gerekiyor. Vatandaşların '5G uyumlu telefon modelleri' de araştırmaları da son zamanlarda artış gösterdi. 

iPhone, Samsung, Xiaomi ve diğer telefon markaları 5G uyumlu telefon modellerini son yıllarda piyasaya sürmüştü.

Peki hangi telefonlar 5G'yi destekliyor?

İşte iOS ve Android 5G uyumlu telefon modelleri.

5G Nedir?

5. Nesil Mobil İletişim Teknolojisi (5G), mobil iletişimde yeni bir çağın kapılarını aralıyor. 5G, 4.5G'ye kıyasla 10 kata varan hız ve daha güvenli bir bağlantı sunuyor. 5G teknolojisine geçilmesiyle birlikte internette yapılan tüm kullanımlar daha yüksek hızda ve daha az gecikme ile yapılacak. Böylece kullanıcılar daha kusursuz bir deneyime sahip olacak.

5G'ye Ne Zaman Geçilecek?

5G teknolojisinin 1 Nisan 2026 itibarıyla kullanımda olması planlanıyor.

5G'ye Nasıl Geçilir?

Cihazınızda 5G kullanmak için telefonunuzun ve SIM kartınızın 5G uyumlu olması gerekiyor. 

Cihazın ayarlar kısmından şebeke modu “5G4G3G otomatik” olarak seçilmesi gerekiyor.

Samsung 5G Uyumlu Modeller

  • Galaxy S Serisi: Galaxy S21, S22, S23, S24 Serisi ve S25 Serisi’nin tüm Ultra, Plus ve standart modelleri.

  • Galaxy Z Serisi: Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3, Z Fold 4, Z Flip 4, Z Fold 5 ve Z Flip 5 ile daha yeni çıkan tüm katlanabilir modeller.

  • Galaxy A ve M Serisi: Model isminin sonunda '5G' ibaresi bulunan çoğu cihaz (Örn: Galaxy A56 5G, A36 5G, M33 5G, M55 5G vb.)

iPhone 5G Uyumlu Modeller

  • iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max

  • iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro, 13 Pro Max

  • iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

  • iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

  • iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max, 16e

  • iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max

  • iPhone SE (3. Nesil ve sonrası)

Xiaomi 5G Uyumlu Modeller

  • Xiaomi Mi 11, Mi 11 Pro

  • Xiaomi 12, 12 Lite 5G, 12 Pro, 12T, 12T Pro

  • Xiaomi 13, 13 Pro, 13 Ultra, 13T, 13T Pro

  • Xiaomi 14, 14 Ultra, 14T, 14T Pro

  • Xiaomi 15, 15 Ultra, 15T, 15T Pro, Mix Flip

  • Redmi 13C 5G, Redmi 15 5G

  • Redmi Note 10 5G, Note 11 Pro 5G, Note 11 Pro+ 5G, Note 11S 5G

  • Redmi Note 12 5G, Note 12 Pro 5G, Note 12 Pro+ 5G

  • Redmi Note 13 5G, Note 13 Pro 5G, Note 13 Pro+ 5G

  • Redmi Note 14 5G, Note 14 Pro 5G, Note 14 Pro+ 5G

