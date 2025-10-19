5G Uyumlu Telefonlar: Samsung, iPhone, Xiaomi 5G Uyumlu Telefon Modelleri Hangileri?

5. Nesil Mobil İletişim Teknolojisi (5G), mobil iletişimde yeni bir çağın kapılarını aralıyor. 5G, 4.5G'ye kıyasla 10 kata varan hız ve daha güvenli bir bağlantı sunuyor. 5G teknolojisine geçilmesiyle birlikte internette yapılan tüm kullanımlar daha yüksek hızda ve daha az gecikme ile yapılacak. Böylece kullanıcılar daha kusursuz bir deneyime sahip olacak.

5G'ye Ne Zaman Geçilecek?

5G teknolojisinin 1 Nisan 2026 itibarıyla kullanımda olması planlanıyor.

5G'ye Nasıl Geçilir?

Cihazınızda 5G kullanmak için telefonunuzun ve SIM kartınızın 5G uyumlu olması gerekiyor.

Cihazın ayarlar kısmından şebeke modu “5G4G3G otomatik” olarak seçilmesi gerekiyor.