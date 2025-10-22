onedio
"İncinmişsin" Videosuyla Tanınan Sosyal Medya Fenomeni Ölü Bulundu

"İncinmişsin" Videosuyla Tanınan Sosyal Medya Fenomeni Ölü Bulundu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.10.2025 - 16:11

Sosyal medyada 'İncinmişsin' videosuyla tanınan ve fenomen haline gelen 'Hasan Abi' lakaplı isimden acı haber geldi. 42 yaşındaki fenomen Konya’daki 6. Organize Sanayi Bölgesi’nde bir kamyon içerisinde ölü bulundu.

"İncinmişsin" videosu şöyleydi:

Araç içerisinde ölü bulundu.

Araç içerisinde ölü bulundu.

'Hasan Abi' lakaplı 42 yaşındaki fenomen 4 yıl önce 'Okumuş kadın, incinmişsin dedi' videosuyla Türkiye'de gündem olmuştu. Fenomenin, Konya’daki 6. Organize Sanayi Bölgesi’nde bir kamyon içerisinde cansız bedeni bulundu. 

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

