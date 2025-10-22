"İncinmişsin" Videosuyla Tanınan Sosyal Medya Fenomeni Ölü Bulundu
Sosyal medyada 'İncinmişsin' videosuyla tanınan ve fenomen haline gelen 'Hasan Abi' lakaplı isimden acı haber geldi. 42 yaşındaki fenomen Konya’daki 6. Organize Sanayi Bölgesi’nde bir kamyon içerisinde ölü bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"İncinmişsin" videosu şöyleydi:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Araç içerisinde ölü bulundu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın