İstanbul Taksim'de Korku Evi Kabusu: Genç Kadını Darp Edip Elektroşok Cihazıyla Şokladı!
Taksim’de Melike G. (24) 6 arkadaşıyla vakit geçirmek amacıyla korku evine gitti. Temas edilmeden korkutulmak isteyen kadın odaya girdikten sonra, çalışan Baran T. (18) tarafından saçından ve boynundan tutularak yere yatırıldı. Ağzını, boynunu ve ensesini sıkan çalışan, kadına elindeki cihazla elektroşok uyguladı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, Melike G.‘nin şikayetçi olması üzerine korku evi çalışanı, Beyoğlu Güven Timleri tarafından gözaltına alındı. İşletme ise zabıta tarafından mühürlendi.
Olay, 19 Ekim Pazar günü saat 23.30 sıralarında Beyoğlu Katip Mustafa Çelebi Mahallesi’nde meydana geldi.
Arkadaş grubundan Melike G.’nin odasına giren bir korku evi çalışanı, kadını saçından ve boynundan tutarak yere yatırdı.
Güven Timleri Baran T’yi gözaltına aldı.
İşletme mühürlendi, çalışan serbest kaldı!
