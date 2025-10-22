Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen Müjdeyi Verdi: Sıcaklık 30 Dereceye Kadar Çıkacak

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, X hesabından kritik bir açıklama yaptı. Sıcaklıkların artacağını söyleyen Şen, salı gününe kadar yüksek sıcaklıkların etkili olacağını duyurdu. Şen'in paylaşımı şöyle oldu:

'Hafta sonuna girerken, soğuk Arktik havası İngiltere'yi etkisi altına alacak. Bu alçak basınç sistemi sıcaklıklarda keskin bir düşüş ve sert kuzey rüzgarı İngiltere'ye getirecek.

Bu alçak basıncın güney kesimleri güney Avrupa ülkelerinde buna Türkiye'de dahil akışları güney batıya çevirecek.

Dolayısıyla bugünden itibaren önümüzdeki hafta salı gününe kadar Türkiye'nin batı iç ve kuzeyinde sıcaklıkları yükseltecek.

Bugün İstanbul'da 20 derece olacak sıcaklık bu periyotta 24 dereceye kadar çıkacak. Bursa Sakarya 28 dereceye Adana 30 dereceye çıkacak.'