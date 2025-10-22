onedio
Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen Müjdeyi Verdi: Sıcaklık 30 Dereceye Kadar Çıkacak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
22.10.2025 - 12:04

Kış ayları için geri sayım başlarken 'Kar ne zaman yağacak?' sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kış mevsimini, kar yağışını özleyen vatandaşlar kar hayali kurarken Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den kritik açıklama geldi. Şen'in açıklaması kış mevsimini özleyenleri üzecek türden. Meteoroloji uzmanı sıcaklıkların artacağını ve 30 dereceye kadar ulaşabileceğini açıkladı.

Kar ne zaman yağacak?

Kış mevsimini özleyen vatandaşlar en merak ettiği sorulardan biri de kar yağışının ne zaman gerçekleşeceği. Ülkenin yüksek kesimlerinde yer yer kar yağışı görülürken kış ayına tam anlamıyla ne zaman giriş yapacağımız araştırılıyor. Tam 'Havalar soğudu' derken uzmanlardan kışı bekleyenleri hayal kırıklığına uğratacak açıklamalar geliyor. Uzmanların açıklamalarına göre ülkenin batı ve iç kesimleri bir süre daha yazdan kalma günler yaşayacak. Kar uyarı beklerken sıcaklık uyarısı geldi.

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen müjdeyi verdi: Sıcaklık artacak mı?

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, X hesabından kritik bir açıklama yaptı. Sıcaklıkların artacağını söyleyen Şen, salı gününe kadar yüksek sıcaklıkların etkili olacağını duyurdu. Şen'in paylaşımı şöyle oldu:

'Hafta sonuna girerken, soğuk Arktik havası İngiltere'yi etkisi altına alacak. Bu alçak basınç sistemi sıcaklıklarda keskin bir düşüş ve sert kuzey rüzgarı İngiltere'ye getirecek.  

Bu alçak basıncın güney kesimleri güney Avrupa ülkelerinde buna Türkiye'de dahil akışları güney batıya çevirecek. 

Dolayısıyla bugünden itibaren önümüzdeki hafta salı gününe kadar Türkiye'nin batı iç ve kuzeyinde sıcaklıkları yükseltecek. 

Bugün İstanbul'da 20 derece olacak sıcaklık bu periyotta 24 dereceye kadar çıkacak. Bursa Sakarya 28 dereceye Adana 30 dereceye çıkacak.'

Öte yandan Orhan Şen, yağış uyarısı da yaptı:

'Lodos ile birlikte Marmaranın batısı ve güneyi. Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeyi, Doğu Anadolu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bu yağışlar aralıklı cumartesi gününe kadar devam edecek. 

Yağışların; Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.'

