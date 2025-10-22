onedio
Adana'da Hırsızı Dışkısı Yakalattı: Tuvaletini Yapıp İç Çamaşırını Bırakmış

Adana'da Hırsızı Dışkısı Yakalattı: Tuvaletini Yapıp İç Çamaşırını Bırakmış

Adana
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
22.10.2025 - 11:32

Adana’da 2022 yılında bir iş yerinden yaklaşık 1 milyon lira değerinde altın, para ve ziynet eşyası çalan 3 şüphelinden biri olan Ferhat K., olay yerinde tuvaletini yaparak iç çamaşırını bıraktığı için yakalanmış. İç çamaşırındaki dış kalıntıları sayesine yakalanan Ferhat K. mahkemeden 12 yıl 6 ay hapis ceza aldı. Diğer şüpheliler Y.E. ve M.A. ile ilgili adli süreç ise devam ediyor.

Adana'da yüzleri maskeli 3 hırsız, 10 Mart 2022 gecesi bir iş yerine girerek kasayı çalarak kayıplara karıştı.

Adana’da yüzleri maskeli 3 hırsız, 10 Mart 2022 gecesi bir iş yerine girerek kasayı çalarak kayıplara karıştı.

Ancak ilginç bir detay Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin dikkatinden kaçmadı. Şüphelilerden biri, iş yerinin hemen yakınında tuvaletini yapınca geride delil bıraktı. Sabah iş yerine gelen sahibi B.L., hırsızlığı fark edip polise haber verdi. Olay yeri inceleme ekipleri, çevrede parmak izi taraması yaparken dışkısını yapan şüphelinin bıraktığı iç çamaşırını da delil olarak topladı. İç çamaşırındaki dışkı kalıntısında DNA incelemesiyle, olayın failini Ferhat K. olduğunu ortaya çıktı. Yakalanan Ferhat K., tutuklandı.

İlk başta görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını iddia eden şüpheli DNA sonucuyla suçunu itiraf etmek zorunda kaldı. Hırsızlık sırasında rahatsızlandığını, bu yüzden tuvaletini tutamadığını söyleyen Ferhat K.'nin yargılanması tamamlandı. Mahkeme şüpheliye 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Hırsızlık anından görüntüler 👇

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
