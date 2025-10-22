Adana'da Hırsızı Dışkısı Yakalattı: Tuvaletini Yapıp İç Çamaşırını Bırakmış
Adana’da 2022 yılında bir iş yerinden yaklaşık 1 milyon lira değerinde altın, para ve ziynet eşyası çalan 3 şüphelinden biri olan Ferhat K., olay yerinde tuvaletini yaparak iç çamaşırını bıraktığı için yakalanmış. İç çamaşırındaki dış kalıntıları sayesine yakalanan Ferhat K. mahkemeden 12 yıl 6 ay hapis ceza aldı. Diğer şüpheliler Y.E. ve M.A. ile ilgili adli süreç ise devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Adana’da yüzleri maskeli 3 hırsız, 10 Mart 2022 gecesi bir iş yerine girerek kasayı çalarak kayıplara karıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hırsızlık anından görüntüler 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın