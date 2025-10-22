ÖSYM’de Tercih Skandalı: YKS Tercihlerini Değiştirmişler!
İzmir’de YKS’de sayısal alanda 23 bin 7. olan ve 24 tercihinin 22’sinde devlet üniversitelerinin tıp fakültelerini yazan C.Ş’nin YKS tercihlerinin değiştirildiği ortaya çıktı. Tercihler değiştirilerek özel bir üniversitenin yaşlı bakım bölümü yazılmış ve genç öğrenci o bölümü yerleşmiş. Olayla ilgili IP adresi tespit edilen M.H.C. ise suçlamaları reddetti. ÖSYM sistemine girilerek tercihleri değiştirilen başka öğrencilerin olduğu da öğrenildi. Savcılığın olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Kaynak: İsmail Saymaz / Halk TV
Türkiye’de sahte e-imzalarla sisteme girerek sahte üniversite diploması satan çete herkesi şoke etmişti.
Başka mağdurlar da var.
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü'nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio'nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
