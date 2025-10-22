onedio
ÖSYM’de Tercih Skandalı: YKS Tercihlerini Değiştirmişler!

ÖSYM
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.10.2025 - 10:53

İzmir’de YKS’de sayısal alanda 23 bin 7. olan ve 24 tercihinin 22’sinde devlet üniversitelerinin tıp fakültelerini yazan C.Ş’nin YKS tercihlerinin değiştirildiği ortaya çıktı. Tercihler değiştirilerek özel bir üniversitenin yaşlı bakım bölümü yazılmış ve genç öğrenci o bölümü yerleşmiş. Olayla ilgili IP adresi tespit edilen M.H.C. ise suçlamaları reddetti. ÖSYM sistemine girilerek tercihleri değiştirilen başka öğrencilerin olduğu da öğrenildi. Savcılığın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: İsmail Saymaz / Halk TV

Halk TV’den İsmail Saymaz’ın haberine göre, ÖSYM tercih sistemleri de hacklendi. YKS için ÖSYM sisteminde yaptığı tercihlerin değiştirilediğini fark eden C.Ş. savcılığa başvurada bulundu.

Tıp fakültesi hayali kurarken özel bir üniversitesinin yaşlı bakım bölümüne yüzde 50 bursla yerleşen öğrenci, ortaöğretim başarı puanı düşmesin diye yerleştiği okula 150 bin lira karşılığında kayıt yaptırdı.

C.Ş’nin babası şu açıklamada bulundu;

“Kaydın silinmesi için ÖSYM’ye başvurduk, talebimiz reddedildi. Yalnızca kamu üniversitelerini yazmıştık. Çünkü tek maaşlıyız. Allahtan, yüzde 50 burslu işaretlemişler. Allah razı olsun! Neden böyle diyorum? Çünkü başkasına burssuz bölüm yazmışlar!

ÖSYM’nin sisteminde YKS tercihleri değiştirilen başka mağdurların da olduğu ortaya çıktı. Giresun, İstanbul ve Hatay’da da bazı öğrenciler YKS tercihlerinin değiştirilmesi üzerine savcılığa başvurdu. İki öğrencinin tercihlerine de rızaları dışında yaşlı bakım bölümü eklenmiş.

Savcılığın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

