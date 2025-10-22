ÖSYM’de Tercih Skandalı: YKS Tercihlerini Değiştirmişler!

Halk TV’den İsmail Saymaz’ın haberine göre, ÖSYM tercih sistemleri de hacklendi. YKS için ÖSYM sisteminde yaptığı tercihlerin değiştirilediğini fark eden C.Ş. savcılığa başvurada bulundu.

Tıp fakültesi hayali kurarken özel bir üniversitesinin yaşlı bakım bölümüne yüzde 50 bursla yerleşen öğrenci, ortaöğretim başarı puanı düşmesin diye yerleştiği okula 150 bin lira karşılığında kayıt yaptırdı.

C.Ş’nin babası şu açıklamada bulundu;

“Kaydın silinmesi için ÖSYM’ye başvurduk, talebimiz reddedildi. Yalnızca kamu üniversitelerini yazmıştık. Çünkü tek maaşlıyız. Allahtan, yüzde 50 burslu işaretlemişler. Allah razı olsun! Neden böyle diyorum? Çünkü başkasına burssuz bölüm yazmışlar!”