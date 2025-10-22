Almanya Alarma Geçti, Halk Uyarıldı: “Her Ev 10 Gün Yetecek Erzak Depolasın
Almanya'da en son yayımlanan 'Kriz ve Afetlere Hazırlık' raporunda, ülkedeki her hanenin tedbir amacıyla 3 ila 10 gün yetecek miktarda günlük acil durum malzemesi ve erzak bulundurması gerektiği belirtildi.
