17 Yaşındaki Barlas’ın Ölümüne Neden Olan Zehra Kınık’ın Hapis Cezası Bozuldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.10.2025 - 13:03 Son Güncelleme: 22.10.2025 - 13:10

Önceki Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir'e, 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki'nin ölümüne ve 3 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada verilen 4 yıl 2 ay hapis cezası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozuldu.

Fatma Zehra Kınık hakkındaki karar bozuldu.

17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin ölümüne ve bir kişinin de yaralanmasına neden olan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık'a 4 yıl 2 ay hapis cezası verilmişti. 

Mahkeme heyeti, sanığa verilen hapis cezasının miktarı itibarıyla, cezanın ertelenmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulanmasına yer olmadığına hükmederek, sanık hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin de devamını kararlaştırmıştı.

Yeni gelişmeye göre istinaf, 4 yıl 2 ay hapis cezası verilen Fatma Zehra Kınık hakkındaki kararı bozdu. BirGün'de yer alan habere göre üç yaralının şikayetini çektiği belirtilirken Kınık’ın sadece bir kişinin ölümünden cezalandırılması gerektiği vurgulandı.

Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
