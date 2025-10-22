17 Yaşındaki Barlas’ın Ölümüne Neden Olan Zehra Kınık’ın Hapis Cezası Bozuldu
Önceki Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir'e, 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki'nin ölümüne ve 3 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada verilen 4 yıl 2 ay hapis cezası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozuldu.
Fatma Zehra Kınık hakkındaki karar bozuldu.
