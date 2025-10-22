Altın Yatırımcılarına Dev Bankadan Uyarı: Altında Beklenen Fiyatı Açıkladı

Altın son haftalarda kırdığı rekorun ardından düşüşe geçti. 4 bin 391 doları görerek rekor kıran Ons Altın 22 Ekim Çarşamba günü 4 bin 100 doların altına indi. Ons altına paralel olarak rekor kıran gram altın da 6 bin liralara yükselerek rekor kırmıştı. Ancak gram altın bugün 5 bin 452 liradan işlem gördü.

Altın, dünya piyasalarını sarsarken önde gelen yatırım bankası Citi’den yeni tahmin geldi.

Citi, kısa vadeli altın tahmini açıkladı. Dev yatırım bankası iyimser duruşunu geri çekti. Citi, 3 ay için ons basına 4 bin dolar seviyesini öngördü.