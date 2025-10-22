onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Altın Yatırımcılarına Dev Bankadan Uyarı: Altında Beklenen Fiyatı Açıkladı

Altın Yatırımcılarına Dev Bankadan Uyarı: Altında Beklenen Fiyatı Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.10.2025 - 14:45

Son haftalarda yeni rekorlara imza atan altın, yeniden düşüşe geçti. Yatırımcıların en merak ettiği sorularında başında ise 'Altın düşecek mi?', 'Altında düşüş sürecek mi?' sorusu geldi. Güvenli limanda önümüzdeki günlerde fiyatların nasıl olacağı merak edilirken dev yatırım bankasından tahmin geldi. Citi, altına dair yeni öngörülerini paylaştı ve altın fiyatlarının düşüp düşmeyeceğini açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dev banka altında yeni tahminini paylaştı.

Dev banka altında yeni tahminini paylaştı.

Altın son haftalarda kırdığı rekorun ardından düşüşe geçti. 4 bin 391 doları görerek rekor kıran Ons Altın 22 Ekim Çarşamba günü 4 bin 100 doların altına indi. Ons altına paralel olarak rekor kıran gram altın da 6 bin liralara yükselerek rekor kırmıştı. Ancak gram altın bugün 5 bin 452 liradan işlem gördü.

Altın, dünya piyasalarını sarsarken önde gelen yatırım bankası Citi’den yeni tahmin geldi.

Citi, kısa vadeli altın tahmini açıkladı. Dev yatırım bankası iyimser duruşunu geri çekti. Citi, 3 ay için ons basına 4 bin dolar seviyesini öngördü.

Altın düşecek mi?

Altın düşecek mi?

Citi, altının düşüp düşmeyeceğine dair de öngörüsünü dile getirdi. Banka, ABD hükümetinin yeniden açılması, Çin-ABD arasında ticaret anlaşması duyurulduğu takdirde önümüzdeki3 hafta için altında konsolidasyona yol açabileceğini kaydetti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın