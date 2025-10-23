Galatasaray'da Osimhen'in Şampiyonlar Ligi Performansı Avrupa'yı Hayran Bıraktı
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde Norveç temsilcisi Bodo/Glimt’i 3-1 mağlup etmesi, Avrupa medyasında geniş yankı buldu. Sarı-kırmızılı ekibin galibiyeti ve Nijeryalı yıldız Victor Osimhen’in etkileyici performansı, birçok Avrupa haber kaynağının manşetlerinde dikkat çekti. İşte yabancı basının öne çıkan yorumları:
Sportschau (Almanya): "Galibiyetin Mimarı"
Kicker (Almanya) : "Sahadaki Tek Hakikat"
Foot Mercato (Fransa) : "5 Gol Atabilirdi"
L'Equipe (Fransa) : Oyunun Ruhunda Fark Yarattı"
Mundo Deportivo (İspanya): Elit Forveti Yeniden Tanımladı
Goal İtalya: "Bay Şampiyonlar Ligi"
