Galatasaray'da Osimhen'in Şampiyonlar Ligi Performansı Avrupa'yı Hayran Bıraktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.10.2025 - 17:14

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde Norveç temsilcisi Bodo/Glimt’i 3-1 mağlup etmesi, Avrupa medyasında geniş yankı buldu. Sarı-kırmızılı ekibin galibiyeti ve Nijeryalı yıldız Victor Osimhen’in etkileyici performansı, birçok Avrupa haber kaynağının manşetlerinde dikkat çekti. İşte yabancı basının öne çıkan yorumları:

Sportschau (Almanya): "Galibiyetin Mimarı"

'Galatasaray’ın adeta can damarı haline gelen Victor Osimhen, Bodo/Glimt karşısında alınan 3-1’lik galibiyetin mimarı oldu. Nijeryalı yıldız, 3. ve 33. dakikalarda ağları sarsarak dublesini yaparken, 60. dakikada Yunus Akgün’e yaptığı nefis asistle farkını bir kez daha ortaya koydu. Leroy Sané ise skora doğrudan katkı vermese de, sahadaki enerjisi ve etkili oyunu ile alkış topladı.'

Kicker (Almanya) : "Sahadaki Tek Hakikat"

'Galatasaray, Bodo/Glimt karşısına mutlak favori olarak çıktı ve sahne ışıkları bir kez daha Victor Osimhen’in üzerine döküldü. Nijeryalı golcü, iki kez fileleri havalandırıp üçüncü golün asistini yaparak galibiyetin senaryosunu tek başına yazdı. Skor 3-0’a geldiğinde Aslan maçı çoktan bitirmişti. Norveç ekibi çaresiz kaldı; o gece sahada yalnızca bir hakikat vardı: Osimhen etkisi.'

Foot Mercato (Fransa) : "5 Gol Atabilirdi"

'İlk haftada Frankfurt’a 5-1 mağlup olarak sarsılan Galatasaray, Liverpool galibiyetiyle ayağa kalkmıştı. Bu kez Bodo/Glimt karşısında sahaya çok daha özgüvenli çıktı ve üstün oyununu 3-1’lik skorla taçlandırdı. Sarı-kırmızılı ekibin itici gücü yine değişmedi: Victor Osimhen. İki golle zaferin baş mimarı olan Nijeryalı yıldız, öyle bir formdaydı ki, biraz daha şanslı olsa tabelada onun adı dört ya da beş kez yazılabilirdi.'

L'Equipe (Fransa) : Oyunun Ruhunda Fark Yarattı"

'Galatasaray, Bodo/Glimt karşısında fazla zorlanmadan, neredeyse keyifli bir akşam geçirdi. 3-1’lik zaferin başkahramanı ise yine Victor Osimhen’di. Liverpool maçında galibiyeti getiren golü atan Nijeryalı yıldız, bu kez 3. ve 33. dakikalarda fileleri sarsarak sahneye çıktı. İlk golünü Lemina’nın presiyle kazanılan top sonrası atarken, ikinciyi rakip savunmanın hatasını affetmeden tamamladı. Yunus Akgün’ün golünde de asisti yapan isim olarak gecenin her anına damgasını vurdu. Osimhen, sadece skor tabelesinde değil, oyunun ruhunda da fark yarattı.'

Mundo Deportivo (İspanya): Elit Forveti Yeniden Tanımladı

'Galatasaray, evinde oynadığı iki maçta da fire vermedi. Liverpool zaferinin ardından bu kez Bodo/Glimt’i net bir skorla geçerek serisini sürdürdü. Şovun merkezinde yine aynı isim vardı: Victor Osimhen. İki gol atıp üçüncü golün asistini yapan Nijeryalı süper yıldız, takımını bir kez daha zafere taşıdı. Sarı-kırmızılılar üst üste ikinci galibiyetini alırken, Osimhen’in sergilediği performans “elit forvet” kavramına adeta yeni bir anlam kazandırdı.'

Goal İtalya: "Bay Şampiyonlar Ligi"

'Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde üst üste ikinci galibiyetini alarak yoluna emin adımlarla devam etti. Bu başarının merkezinde ise bir kez daha Victor Osimhen vardı. Bodo/Glimt karşısında yıkıcı bir oyun ortaya koyan Nijeryalı golcü, 3-1’lik galibiyetin hem direksiyonu hem motoru oldu. Artık herkes, Galatasaray’ın yaz transfer döneminde onun için neden büyük bir yatırım yaptığını daha iyi kavrıyor. Bu hamle, yalnızca Süper Lig’de zafer için değil, Avrupa arenasında iz bırakmak içindi. Osimhen artık sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın da yıldızı.

Bu sonuçla gruptaki ikinci galibiyetine ulaşan Galatasaray, hem özgüvenini hem iddiasını perçinledi. Avrupa basını ise Nijeryalı yıldızı yine aynı unvanla selamladı: “Bay Şampiyonlar Ligi.”

