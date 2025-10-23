Galatasaray'da Osimhen'in Şampiyonlar Ligi Performansı Avrupa'yı Hayran Bıraktı

'Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde üst üste ikinci galibiyetini alarak yoluna emin adımlarla devam etti. Bu başarının merkezinde ise bir kez daha Victor Osimhen vardı. Bodo/Glimt karşısında yıkıcı bir oyun ortaya koyan Nijeryalı golcü, 3-1’lik galibiyetin hem direksiyonu hem motoru oldu. Artık herkes, Galatasaray’ın yaz transfer döneminde onun için neden büyük bir yatırım yaptığını daha iyi kavrıyor. Bu hamle, yalnızca Süper Lig’de zafer için değil, Avrupa arenasında iz bırakmak içindi. Osimhen artık sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın da yıldızı.

Bu sonuçla gruptaki ikinci galibiyetine ulaşan Galatasaray, hem özgüvenini hem iddiasını perçinledi. Avrupa basını ise Nijeryalı yıldızı yine aynı unvanla selamladı: “Bay Şampiyonlar Ligi.”