Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, Euroleague'in Kabul Edilemez İsrail Kararına Ortak Tepki Verdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.10.2025 - 22:50

Euroleague, İsrail’deki maçların Aralık ayından itibaren yeniden oynanacağını resmen duyurdu. Maccabi Tel Aviv’in erken dönme talebi, güvenlik endişeleri nedeniyle kabul edilmedi. Kulüplerin itiraz etmediği karar oybirliğiyle alındı. Yeni düzenlemeye göre İsrail takımları, Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes ile Türkiye’de karşılaşmayacak; maçlar Avrupa’nın belirli şehirlerinde tarafsız sahalarda gerçekleştirilecek. Maccabi Tel Aviv, Hapoel IBI Tel Aviv ve Hapoel Bank Yahav Jerusalem ise kendi salonlarına dönebilecek.

Bu karara Avrupa'daki takımlar tepki gösterirken temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko ortak bir tepki metni yayınladı.

Spor müsabakalarında organizatörler tarafından kollanan İsrail takımlarına bir jest de EuroLeague'den geldi.

Euroleague yönetimi, İsrail’de maç oynatma konusundaki belirsizliği sona erdirdi. Resmi açıklamaya göre, Aralık ayından itibaren karşılaşmalar yeniden İsrail’de yapılacak. Euroleague Basketball da alınan kararı doğruladı. Buna göre Maccabi Tel Aviv ve Hapoel IBI Tel Aviv EuroLeague maçlarını, Hapoel Bank Yahav Jerusalem ise BKT EuroCup mücadelelerini kendi salonlarında oynayacak. Aralık itibarıyla İsrail takımları uzun süren aradan sonra evlerinde taraftarlarıyla buluşmuş olacak.

"Karar oylamayla alındı" dediler oylama yapılmadığı ortaya çıktı.

Oylama yapılmadığının ortaya çıkmasıyla tepkiler de arttı. Valencia koçu Pedro Martinez “25 Kasım’da İsrail’de oynamak güvenli değilken 5 Aralık’ta nasıl güvenli olacak?

Bu kararı verenler oraya seyahat etmeyecek, ve ben on gün sonra neden güvenli olacağını bilmek isterdim. Bu durumdan pek rahat değiliz.' açıklaması yaptı.

Temsilcilerimiz ortak açıklama yayınladı.

Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, bu kararla ilgili ortak bir açıklama metni yayınladılar:

'EuroLeague’de, İsrail takımlarının 1 Aralık 2025 tarihinden itibaren iç saha maçlarını yeniden İsrail’de oynayabilmesine ilişkin haberler gündeme gelmiştir. 21 Ekim 2025 tarihinde EuroLeague yönetimi tarafından gayri resmi olarak gerçekleştirilen toplantıda, İsrail takımlarının maçlarına ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır. Toplantının ardından EuroLeague tarafından paylaşılan basın bülteninde ve EuroLeague CEO’su Paulius Motiejunas’ın basın kuruluşlarına yaptığı açıklamalarda karar sürecinde tüm üyelerin ortak görüşle hareket ettiği belirtilmiş olsa da söz konusu toplantıda herhangi bir oylama yapılmamış, sadece konunun takibi kararı alınmıştır. Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes Spor Kulübü konuya ilişkin olumsuz görüşlerini dile getirmiş ve olası kararın alınması halinde ortaya çıkacak tablo ile ilgili endişelerini açıklıkla dile getirmiştir. Konuya dair devletimizin ilgili kurumlarıyla ve EuroLeague yönetimi ile görüşmelerimiz devam etmektedir. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Basketbolseverlerin bilgilerine sunarız.'

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
