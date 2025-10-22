Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, Euroleague'in Kabul Edilemez İsrail Kararına Ortak Tepki Verdi

Euroleague, İsrail’deki maçların Aralık ayından itibaren yeniden oynanacağını resmen duyurdu. Maccabi Tel Aviv’in erken dönme talebi, güvenlik endişeleri nedeniyle kabul edilmedi. Kulüplerin itiraz etmediği karar oybirliğiyle alındı. Yeni düzenlemeye göre İsrail takımları, Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes ile Türkiye’de karşılaşmayacak; maçlar Avrupa’nın belirli şehirlerinde tarafsız sahalarda gerçekleştirilecek. Maccabi Tel Aviv, Hapoel IBI Tel Aviv ve Hapoel Bank Yahav Jerusalem ise kendi salonlarına dönebilecek.

Bu karara Avrupa'daki takımlar tepki gösterirken temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko ortak bir tepki metni yayınladı.