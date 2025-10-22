Benfica'da Zor Günler Geçiren Mourinho, Hiç Çalışmadığı Kerem Aktürkoğlu'nu Özlediğini Söyledi

Newcastle'a kaybettikleri maçın ardından Mourinho, Kerem'i özlediklerini söyledi. Mourinho'nun açıklamaları şu şekilde:

“Gerçekten sevdiğim ama şu anda burada olmayan bir oyuncu var fakat bunun olması gerektiğini düşünüyorum. Tıpkı önceki kulübümün Kerem Aktürkoğlu olayına girmesi gibi. Benfica, X miktarında para kazanan bir oyuncunun evine gidip X miktarının beş katını kazanmasını engelleyemedi. Kontrol etmek imkansızdı. Açıkçası özlediğimiz bir oyuncu.”