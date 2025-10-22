onedio
Benfica'da Zor Günler Geçiren Mourinho, Hiç Çalışmadığı Kerem Aktürkoğlu'nu Özlediğini Söyledi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.10.2025 - 00:12

Fenerbahçe’den ayrıldıktan kısa süre sonra Benfica’nın başına geçen Jose Mourinho, Avrupa arenasında zor günler yaşıyor. Portekiz ekibi, Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı üç maçta henüz puan kazanamazken, son olarak Newcastle United’a deplasmanda 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Mourinho, kadro yapılanması ve takım eksikliklerine değinirken, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu hakkında söyledikleri büyük yankı uyandırdı.

Benfica ve Fenerbahçe'nin yaz aylarındaki mesaisi hayli yoğundu.

Jose Mourinho ile ön elemede Benfica'ya elenen Fenerbahçe, daha sonra Mourinho'nun Benfica ile anlaşma rastlantısını görmüştü. 

Benfica'ya elendiği için gönderilen Mourinho, Benfica ile şampiyonlar ligi gruplarında boy gösteriyor.

İşler istediği gibi gitmiyor... Sebebi olarak Kerem'i gösterdi.

Newcastle'a kaybettikleri maçın ardından Mourinho, Kerem'i özlediklerini söyledi. Mourinho'nun açıklamaları şu şekilde: 

“Gerçekten sevdiğim ama şu anda burada olmayan bir oyuncu var fakat bunun olması gerektiğini düşünüyorum. Tıpkı önceki kulübümün Kerem Aktürkoğlu olayına girmesi gibi. Benfica, X miktarında para kazanan bir oyuncunun evine gidip X miktarının beş katını kazanmasını engelleyemedi. Kontrol etmek imkansızdı. Açıkçası özlediğimiz bir oyuncu.”

