KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Söz Verdiği Gibi Sarayı Halka Açtı
Kuzey Kıbrıs Turk Cumhuriyeti'nde (KKTC) pazar günü yapilan Cumhurbaskanligi Secimi'nin resmi sonuclarina gore, Cumhuriyetci Turk Partisi (CTP) Genel Baskani Tufan Erhurman oylarin yuzde 60,32'sini alarak secimi kazandi.
Tufan Erhürman'ın seçim vaatlerinden olan cumhurbaşkanlığı sarayını halka açma fikri gerçekleşti.
Ezici bir farkla yeni cumhurbaşkanı Tufan Erhürman olmuştu.
Vaatlerinden birini gerçekleştirdi: Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı halka açtı.
Halkın sarayı ziyaret ettiği anlar görüntülere yansıdı.
