KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Söz Verdiği Gibi Sarayı Halka Açtı

Kuzey Kıbrıs Yüksek Seçim Kurulu, Tufan Erhürman’ın cumhurbaşkanlığı yarışını kazandığını açıkladı. Seçime katılım oranı yüzde 64,87 olarak kaydedildi.

CTP Genel Başkanı Erhürman oyların yüzde 62,76’sını alırken, mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yüzde 35,81 oy aldı.

Erhürman, ilk açıklamasında 'Bu seçimin kaybedeni yok, Kıbrıs Türk halkı olarak hep birlikte kazandık' ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye ile ilişkiler konusuna da değinen Erhürman, 'Büyük bir kara propaganda yürütüldü ancak Türk yetkililer beni çok iyi tanıyor. Türkiye ile istişare edilmeden Kıbrıs’ta bir dış politika belirlenmesi bugüne kadar söz konusu olmadı, benim dönemimde de olmayacak' ifadelerini kullanmıştı.