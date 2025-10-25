onedio
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Söz Verdiği Gibi Sarayı Halka Açtı

Hakan Karakoca
25.10.2025 - 17:29

Kuzey Kıbrıs Turk Cumhuriyeti'nde (KKTC) pazar günü yapilan Cumhurbaskanligi Secimi'nin resmi sonuclarina gore, Cumhuriyetci Turk Partisi (CTP) Genel Baskani Tufan Erhurman oylarin yuzde 60,32'sini alarak secimi kazandi.

Tufan Erhürman'ın seçim vaatlerinden olan cumhurbaşkanlığı sarayını halka açma fikri gerçekleşti.

Ezici bir farkla yeni cumhurbaşkanı Tufan Erhürman olmuştu.

Kuzey Kıbrıs Yüksek Seçim Kurulu, Tufan Erhürman’ın cumhurbaşkanlığı yarışını kazandığını açıkladı. Seçime katılım oranı yüzde 64,87 olarak kaydedildi.

CTP Genel Başkanı Erhürman oyların yüzde 62,76’sını alırken, mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yüzde 35,81 oy aldı.

Erhürman, ilk açıklamasında 'Bu seçimin kaybedeni yok, Kıbrıs Türk halkı olarak hep birlikte kazandık' ifadelerini kullanmıştı.  

Türkiye ile ilişkiler konusuna da değinen Erhürman, 'Büyük bir kara propaganda yürütüldü ancak Türk yetkililer beni çok iyi tanıyor. Türkiye ile istişare edilmeden Kıbrıs’ta bir dış politika belirlenmesi bugüne kadar söz konusu olmadı, benim dönemimde de olmayacak' ifadelerini kullanmıştı.

Vaatlerinden birini gerçekleştirdi: Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı halka açtı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yeni Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman, göreve başlamasının ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı halka açma kararı aldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, sarayın bahçe ve bazı bölümlerinin vatandaşların ziyaretine açık olacağı ve sosyal ile kültürel etkinlikler için kullanılabileceği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erhürman, “Bu bina sadece bir idari merkez değil, halkın evidir. Cumhurbaşkanlığı halktan uzak bir yer olmayacak” dedi.

Halkın sarayı ziyaret ettiği anlar görüntülere yansıdı.

