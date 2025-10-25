Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit Açıkladı: Pazartesi Yeni Yağış Dalgası Geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu ve yeni hafta için yağış uyarısında bulundu. Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, cumartesi Marmara, Ege ve Karadeniz’de sağanak yağışlar görüleceğini, pazartesi ise yeni bir yağışlı sistemin tüm yurtta etkili olacağını açıkladı.
Hafta sonu yağış doğuya kayıyor.
İstanbul'a Pazartesi günü yeniden yağış geliyor.
