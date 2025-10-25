onedio
Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit Açıkladı: Pazartesi Yeni Yağış Dalgası Geliyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.10.2025 - 18:03

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu ve yeni hafta için yağış uyarısında bulundu. Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, cumartesi Marmara, Ege ve Karadeniz’de sağanak yağışlar görüleceğini, pazartesi ise yeni bir yağışlı sistemin tüm yurtta etkili olacağını açıkladı.

Hafta sonu yağış doğuya kayıyor.

Hafta sonu boyunca yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, Türkiye’nin beklenen hava durumu hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Macit, cumartesi günü kıyı Ege, Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu’nun kuzeyinde yerel sağanakların süreceğini, özellikle Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevresinde sabah saatlerinde, Batı Karadeniz’de ise öğleden sonra kuvvetli yağışların beklendiğini belirtti.

Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve Batı Karadeniz kıyılarında pazar günü de yağışların devam edeceğini ifade eden Macit, hafta başında yağışlı havanın yurdu terk edeceğini söyledi.

İstanbul'a Pazartesi günü yeniden yağış geliyor.

Meteoroloji Uzmanı Macit, yeni haftada kısa süreli bir geçişin ardından Türkiye’nin tekrar yağışlı havanın etkisine gireceğini açıkladı.

“Pazartesi Marmara ve Ege’de başlayacak yağışların salı ve çarşamba günleri yurt geneline yayılmasını bekliyoruz” dedi.

Yeni yağış dalgasıyla bazı bölgelerde kuvvetli sağanak ve yerel fırtına riski bulunuyor. Macit, hava sıcaklıklarının hâlâ mevsim normallerinin üzerinde olduğunu belirterek, “Gelecek hafta ortasına kadar sıcaklıklar normallerin 3-5 derece üzerinde seyredecek” ifadelerini kullandı.

