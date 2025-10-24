onedio
Tüm Altın Yatırımcıları Bu Görüşmeyi Bekliyor: Altın Fiyatlarında 9 Hafta Sonra Bir İlk Yaşanacak!

Tüm Altın Yatırımcıları Bu Görüşmeyi Bekliyor: Altın Fiyatlarında 9 Hafta Sonra Bir İlk Yaşanacak!

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.10.2025 - 09:10

Güvenli liman altın, dünyadaki siyasi gerginlikler nedeniyle son haftalarda hızla yükseldi. Özellikle ABD Başkanı Trump’ın Çin ile ilgili korkunç gümrük vergisi açıklamaları nedeniyle altın fiyatları da rekor üstüne rekor kırdı. Altının ons fiyatı 4 bin 400 doların sınırından dönerken, Türkiye’de de gram altın Kapalı Çarşı’da ilk kez 6 bin liraya yaklaştı. Haftalardır yükseliş evresinde olan altın fiyatları, 9 hafta sonra ilk kez haftayı düşüşle kapatacak. Altın fiyatlarındaki düşüşün sebebi olarak ise ABD ile Çin arasındaki gümrük vergisi geriliminde atılan olumlu adımlar görülüyor. Altın yatırımcısı, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in 30 Ekim’deki görüşmesini bekliyor.

Gram altın fiyatları Türkiye’de ilk kez 6 bin lira sınırına yaklaşmış ancak sonrasında düşüş yaşamıştı.

Altının ons fiyatındaki düşüş sonrasında gram altın fiyatları da geri çekilmişti. Geçtiğimiz hafta yaşanan yükselişte Kapalı Çarşı’da gram altın bulmak bile zorlaşırken, 24 Ekim Cuma günü altın fiyatları güne 5 bin 559 liradan başladı.

Altın fiyatlarının 9 hafta sonra ilk kez haftayı kayıpla kapatması bekleniyor.

Altın fiyatlarındaki hızlı yükselişi kaçırmak istemeyen vatandaşlar ise altın alarak ciddi yatırımlar yapmıştı ancak yaşanan kritik düşüş ile bir şok oldu. Peki altın fiyatları neden düştü? Uzmanlar altındaki düşüşün sebebi olarak 2 şeyi öne çıkarıyor. İlk olarak büyük altın yatırımcıların yaptığı satış. Kâr realizasyonu yaparak altındaki kazançlarını çeken yatırımcılar nedeniyle altın fiyatlarında düşüş yaşanıyor.

Altındaki düşüşün bir diğer sebebi olarak ise ABD ile Çin arasındaki gümrük gerilimi gösteriliyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e uygulanacak gümrük vergisinde korkunç rakamlar açıklaması güvenli liman altını yükselmişti. Ancak Beyaz Saray’dan son yapılan açıklama ABD ile Çin arasındaki gerilimin ateşini düşürdü. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Asya turu kapsamında 30 Ekim Perşembe günü Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Güney Kore'de görüşeceğini açıkladı. ABD ile Çin arasındaki olumlu açıklamalar altındaki düşüşün sebeplerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Uzmanlar uzun vadede altının ons fiyatında 6 bin dolar seviyesini göreceğini düşünüyor. Ancak doların hızla değer kazanması bu görüşün oluşmasını engelliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise 2027 yılında gram altının 10 bin lirayı göreceği iddiasında bulundu.

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
