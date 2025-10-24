Tüm Altın Yatırımcıları Bu Görüşmeyi Bekliyor: Altın Fiyatlarında 9 Hafta Sonra Bir İlk Yaşanacak!
Güvenli liman altın, dünyadaki siyasi gerginlikler nedeniyle son haftalarda hızla yükseldi. Özellikle ABD Başkanı Trump’ın Çin ile ilgili korkunç gümrük vergisi açıklamaları nedeniyle altın fiyatları da rekor üstüne rekor kırdı. Altının ons fiyatı 4 bin 400 doların sınırından dönerken, Türkiye’de de gram altın Kapalı Çarşı’da ilk kez 6 bin liraya yaklaştı. Haftalardır yükseliş evresinde olan altın fiyatları, 9 hafta sonra ilk kez haftayı düşüşle kapatacak. Altın fiyatlarındaki düşüşün sebebi olarak ise ABD ile Çin arasındaki gümrük vergisi geriliminde atılan olumlu adımlar görülüyor. Altın yatırımcısı, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in 30 Ekim’deki görüşmesini bekliyor.
Gram altın fiyatları Türkiye’de ilk kez 6 bin lira sınırına yaklaşmış ancak sonrasında düşüş yaşamıştı.
Altın fiyatları neden düşüyor?
Altın fiyatları yeniden yükselir mi?
