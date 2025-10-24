Tüm Altın Yatırımcıları Bu Görüşmeyi Bekliyor: Altın Fiyatlarında 9 Hafta Sonra Bir İlk Yaşanacak!

Altın fiyatlarındaki hızlı yükselişi kaçırmak istemeyen vatandaşlar ise altın alarak ciddi yatırımlar yapmıştı ancak yaşanan kritik düşüş ile bir şok oldu. Peki altın fiyatları neden düştü? Uzmanlar altındaki düşüşün sebebi olarak 2 şeyi öne çıkarıyor. İlk olarak büyük altın yatırımcıların yaptığı satış. Kâr realizasyonu yaparak altındaki kazançlarını çeken yatırımcılar nedeniyle altın fiyatlarında düşüş yaşanıyor.

Altındaki düşüşün bir diğer sebebi olarak ise ABD ile Çin arasındaki gümrük gerilimi gösteriliyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e uygulanacak gümrük vergisinde korkunç rakamlar açıklaması güvenli liman altını yükselmişti. Ancak Beyaz Saray’dan son yapılan açıklama ABD ile Çin arasındaki gerilimin ateşini düşürdü. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Asya turu kapsamında 30 Ekim Perşembe günü Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Güney Kore'de görüşeceğini açıkladı. ABD ile Çin arasındaki olumlu açıklamalar altındaki düşüşün sebeplerinden biri olarak dikkat çekiyor.