Son Dakika Altın Haberi: 28 Ekim Salı Altın Fiyatı: Altın Fiyatında Büyük Düşüş! Son 2 Haftanın Dibine İndi
28 Ekim Salı altın fiyatları yatırımcısını üzdü! Son haftaların yükselen değeri altın, bu sabaha kritik seviyenin altında başladı. Gram altın fiyatı 5.375 TL’den güne başlarken, önceki hafta test edilen 5.910 TL zirvesinden düşüşün boyutu %-9,00 seviyesine ulaştı. Ons fiyatı da kritik 4 bin dolar seviyesinin altına çekildi. İşte altın fiyatlarında son durum.
28 Ekim Salı altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatında 5.000 dolar hedefi 2026’da!
