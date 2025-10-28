onedio
Son Dakika Altın Haberi: 28 Ekim Salı Altın Fiyatı: Altın Fiyatında Büyük Düşüş! Son 2 Haftanın Dibine İndi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.10.2025 - 08:56

28 Ekim Salı altın fiyatları yatırımcısını üzdü! Son haftaların yükselen değeri altın, bu sabaha kritik seviyenin altında başladı. Gram altın fiyatı 5.375 TL’den güne başlarken, önceki hafta test edilen 5.910 TL zirvesinden düşüşün boyutu %-9,00 seviyesine ulaştı. Ons fiyatı da kritik 4 bin dolar seviyesinin altına çekildi. İşte altın fiyatlarında son durum.

28 Ekim Salı altın fiyatları ne kadar oldu?

28 Ekim 2025 gram altın fiyatı 5.375 TL’den güne başlıyor. Gram fiyatı da kâr satışlarının ardından son fiyatlamalar itibarıyla, önceki hafta test ettiği 5.910 TL zirvesinin yaklaşık %-9,00 gerisine düştü.

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda bugün sabah saatlerinde gram satış fiyatı 5.740 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 9.360 TL’den gerçekleşiyor.

Altın fiyatında 5.000 dolar hedefi 2026’da!

Londra merkezli değerli metaller araştırma ve danışmanlık şirketi Metal Focus ise fiyatların gelecek yıl 5.000 dolara ulaşmasını bekliyor. Metal Focus analistleri son raporlarında; yüksek enflasyon ortamında FED’in daha fazla gevşemeye gitmesinin, altının “getiri sağlamayan bir varlık olarak maliyetini düşüreceğini” ve bu sebeple yatırım talebinin güçlü kalacağını öngördü.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
