İflas Krizi Eğitim Sektörüne de Sıçradı: İzmir Ege Lisesi Konkordato Talep Etti

İzmir’in köklü özel okullarından Özel Ege Lisesi’nin sahibi İzmir Eğitim Sağlık Sanayi Yatırım A.Ş., mahkemeden konkordato koruması talep etti. Mahkeme, konkordatonun başarıya ulaşma olasılığını değerlendirerek, şirketin yanı sıra Yansı Eraslan ve Ebru Eraslan hakkında da kesin mühlet sürecini başlattı. Karar kapsamında, daha önce uygulanan ihtiyati tedbirler de devam edecek.

Mahkemenin kararında, “Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğu değerlendirilmekle, borçlu davacı İzmir Eğitim Sağlık Sanayi Yatırım A.Ş. ile davacı Yansı Eraslan ve Ebru Eraslan hakkında 24 Ekim 2025 tarihinden itibaren 1 yıllık kesin mühlet verilmesine, kesin mühletin sonuçlarının uygulanmasına ve ihtiyati tedbirlerin devamına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.