İflas Krizi Eğitim Sektörüne de Sıçradı: İzmir Ege Lisesi Konkordato Talep Etti

Ali Can YAYCILI
29.10.2025 - 09:50

Son dönemde neredeyse her sektörde artarak devam eden konkordato ve iflas haberlerine bir yenisi daha eklendi. Eğitim sektörünün köklü kurumlarından biri olan İzmir Özel Ege Lisesi de konkordato başvurusunda bulundu.

Son dönemde ekonomik daralma, artan maliyetler ve finansal istikrarsızlık birçok sektörü zorlarken, eğitim alanında da konkordato başvuruları görülmeye başladı.

İzmir’in köklü özel okullarından Özel Ege Lisesi’nin sahibi İzmir Eğitim Sağlık Sanayi Yatırım A.Ş., mahkemeden konkordato koruması talep etti. Mahkeme, konkordatonun başarıya ulaşma olasılığını değerlendirerek, şirketin yanı sıra Yansı Eraslan ve Ebru Eraslan hakkında da kesin mühlet sürecini başlattı. Karar kapsamında, daha önce uygulanan ihtiyati tedbirler de devam edecek.

Mahkemenin kararında, “Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğu değerlendirilmekle, borçlu davacı İzmir Eğitim Sağlık Sanayi Yatırım A.Ş. ile davacı Yansı Eraslan ve Ebru Eraslan hakkında 24 Ekim 2025 tarihinden itibaren 1 yıllık kesin mühlet verilmesine, kesin mühletin sonuçlarının uygulanmasına ve ihtiyati tedbirlerin devamına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
