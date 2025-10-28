Dünyanın En Büyük Gelinlik Markalarından Oleg Cassini Türkiye’den Resmen Çekildi

Dünya genelinde gelinlik ve abiye tasarımlarıyla büyük bir üne sahip olan Oleg Cassini, Türkiye operasyonlarını sonlandırdığını duyurdu. Marka, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla Türk müşterilerine veda etti.

Oleg Cassini Türkiye ekibi tarafından yapılan açıklamada, “Türkiye’deki operasyonlarımızı sonlandırırken, sizlerle geçirdiğimiz 14 yılın her anı için en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Markamızı en özel günlerinize dahil ettiğiniz, sevincinizi ve heyecanınızı bizimle paylaştığınız için minnettarız” denildi.