Dünyanın En Büyük Gelinlik Markalarından Oleg Cassini Türkiye’den Resmen Çekildi

Dünyanın En Büyük Gelinlik Markalarından Oleg Cassini Türkiye'den Resmen Çekildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
28.10.2025 - 12:37

Dünya genelinde gelinlik ve abiye tasarımlarıyla tanınan Oleg Cassini, Türkiye’deki faaliyetlerini 14 yılın ardından sonlandırma kararı aldı. Oleg Cassini Türkiye ekibi tarafından yapılan açıklamada, 'Türkiye’deki operasyonlarımızı sonlandırırken, sizlerle geçirdiğimiz 14 yılın her anı için en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz' denildi.

Dünyaca ünlü gelinlik markası Oleg Cassini Türkiye’den çekildi.

Dünya genelinde gelinlik ve abiye tasarımlarıyla büyük bir üne sahip olan Oleg Cassini, Türkiye operasyonlarını sonlandırdığını duyurdu. Marka, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla Türk müşterilerine veda etti.

Oleg Cassini Türkiye ekibi tarafından yapılan açıklamada, “Türkiye’deki operasyonlarımızı sonlandırırken, sizlerle geçirdiğimiz 14 yılın her anı için en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Markamızı en özel günlerinize dahil ettiğiniz, sevincinizi ve heyecanınızı bizimle paylaştığınız için minnettarız” denildi.

“Bu yolculuğun bir parçası olduğunuz için teşekkür ederiz”

Marka, tüm sosyal medya hesapları üzerinden de benzer mesajlar paylaşarak takipçilerine veda etti. “Bu yolculuğun bir parçası olduğunuz için teşekkür ederiz” notuyla yapılan paylaşım, kısa sürede yoğun ilgi gördü.  Birçok kullanıcı, markaya teşekkür ve üzüntü dolu mesajlar gönderdi.

