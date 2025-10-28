Dünyanın En Büyük Gelinlik Markalarından Oleg Cassini Türkiye’den Resmen Çekildi
Dünya genelinde gelinlik ve abiye tasarımlarıyla tanınan Oleg Cassini, Türkiye’deki faaliyetlerini 14 yılın ardından sonlandırma kararı aldı. Oleg Cassini Türkiye ekibi tarafından yapılan açıklamada, 'Türkiye’deki operasyonlarımızı sonlandırırken, sizlerle geçirdiğimiz 14 yılın her anı için en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz' denildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünyaca ünlü gelinlik markası Oleg Cassini Türkiye’den çekildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Bu yolculuğun bir parçası olduğunuz için teşekkür ederiz”
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın