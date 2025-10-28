onedio
Deprem Konusunda 45 İl ve 110 İlçe Risk Altında! Türkiye’nin En Tehlikeli Fay Hatları

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.10.2025 - 11:33

Balıkesir Sıngırgı'da dün meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem çok sayıda çevre illerden de hissedildi. İstanbul’da da şiddetli şekilde hissedilen deprem sonrasında Türkiye’deki fay hatları yeniden gündeme geldi. Yaşanan sarsıntı sonrası deprem kuşağında olan Türkiye'nin riskli fay hatlarına çevrildi. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü’nün (MTA) güncellediği diri fay haritasına göre 45 il ve 110 ilçenin büyük risk altında olduğu hatırlatıldı.

Türkiye genelinde art arda yaşanan depremler, fay hatlarının geçtiği bölgeleri yeniden gündeme taşıdı.

Özellikle Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar, bulundukları yerin deprem riski ve aktif fay hatlarına yakınlığı konusunda endişelenmeye başladı.

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA), diri fay hatları haritasını güncelleyerek kamuoyuyla paylaştı. Türkiye diri fay haritası risk altındaki 45 il ve 110 ilçeyi işaret ediyor.

Deprem haritasına göre en az riskli iller:

Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman.

Üçüncü derece deprem riski taşıyan iller:

Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

İkinci derece deprem riski taşıyan iller:

Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.

Birinci derece deprem riski taşıyan iller:

İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
