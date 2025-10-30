onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Altın Yatırımcısına Kötü Haber: ABD ve Çin Arasındaki Gümrük Savaşında Kritik Görüşme Gerçekleşti

Altın Yatırımcısına Kötü Haber: ABD ve Çin Arasındaki Gümrük Savaşında Kritik Görüşme Gerçekleşti

Amerika Birleşik Devletleri
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.10.2025 - 09:06

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, bugün Güney Kore’nin Busan kentinde yaklaşık 1.5 saat süren görüşme gerçekleştirdi. Trump görüşmenin sonrasında yaptığı açıklamada, ‘harika görüşme’ diyerek liderlerin ‘birçok önemli noktada’ anlaşmaya vardığını söyledi. İki süper güç arasında yaşanan gümrük savaşında yaşanan bu önemli gelişmenin altın fiyatlarındaki düşüşü hızlandıracağı belirtildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Altının ons fiyatının 4 bin 400 dolardan geri çekilmesi ve 3 bin 972 liraya kadar düşmesi sonrasında gram altın fiyatları güne 5 bin 337 liradan başladı.

Altının ons fiyatının 4 bin 400 dolardan geri çekilmesi ve 3 bin 972 liraya kadar düşmesi sonrasında gram altın fiyatları güne 5 bin 337 liradan başladı.

Altın fiyatları bu ay içerisinde tarihi zirvesini görmüş ancak sonrasında kritik bir düşüş yaşamıştı.

Dün akşam FED’in faizleri indirmesi sonrasında altın yatırımcısına bir kötü haber de ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında yapılan ve olumlu geçtiği açıklanan görüşmeden geldi.

ABD Başkanı Trump görüşmenin arından yaptığı açıklamada, iki liderin birçok konuda anlaştığını söyledi. Trump, Şi'nin ikili görüşmede nadir toprak minerallerine ihracat kontrolleri uygulamamayı kabul ettiğini ifade etti. Trump da Çin'e uygulanan fentanil ile ilgili tarifeleri yüzde 10'a düşürmeyi kabul ettiğini açıkladı.

İki liderin görüşmesindeki olumlu sonuçların ise güvenli liman altına olan ilginin azalmasına neden olması bekleniyor.

Altın fiyatları için uzman yorumları neler? Altın düşer mi yükselir mi?

Altın fiyatları için uzman yorumları neler? Altın düşer mi yükselir mi?

Capital analisti Kyle Rodda, ABD ile Çin arasında ticaret anlaşmasın sonrasında güvenli liman altından çıkışların artacağını ifade etti. Interactive Investor analisti John Ficenec de gümrük sorunlarındaki iyileştirmelerin borsadaki hisselere desteği artıracağını söyleyerek altın yatırımcısını endişendirdi. Son olarak FX Empire’ın teknik analisti AG Thorson da altının ons fiyatının 3 bin 500 dolara kadar gerileyebileceğini ifade etti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın