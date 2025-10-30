Altın Yatırımcısına Kötü Haber: ABD ve Çin Arasındaki Gümrük Savaşında Kritik Görüşme Gerçekleşti

Altın fiyatları bu ay içerisinde tarihi zirvesini görmüş ancak sonrasında kritik bir düşüş yaşamıştı.

Dün akşam FED’in faizleri indirmesi sonrasında altın yatırımcısına bir kötü haber de ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında yapılan ve olumlu geçtiği açıklanan görüşmeden geldi.

ABD Başkanı Trump görüşmenin arından yaptığı açıklamada, iki liderin birçok konuda anlaştığını söyledi. Trump, Şi'nin ikili görüşmede nadir toprak minerallerine ihracat kontrolleri uygulamamayı kabul ettiğini ifade etti. Trump da Çin'e uygulanan fentanil ile ilgili tarifeleri yüzde 10'a düşürmeyi kabul ettiğini açıkladı.

İki liderin görüşmesindeki olumlu sonuçların ise güvenli liman altına olan ilginin azalmasına neden olması bekleniyor.