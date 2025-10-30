Altın Yatırımcısına Kötü Haber: ABD ve Çin Arasındaki Gümrük Savaşında Kritik Görüşme Gerçekleşti
ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, bugün Güney Kore’nin Busan kentinde yaklaşık 1.5 saat süren görüşme gerçekleştirdi. Trump görüşmenin sonrasında yaptığı açıklamada, ‘harika görüşme’ diyerek liderlerin ‘birçok önemli noktada’ anlaşmaya vardığını söyledi. İki süper güç arasında yaşanan gümrük savaşında yaşanan bu önemli gelişmenin altın fiyatlarındaki düşüşü hızlandıracağı belirtildi.
Altının ons fiyatının 4 bin 400 dolardan geri çekilmesi ve 3 bin 972 liraya kadar düşmesi sonrasında gram altın fiyatları güne 5 bin 337 liradan başladı.
