Dünya Bankası Altın ve Gümüş Fiyatı 2026 Tahminini Açıkladı

Parasını nakitte tutmak istemeyen, elindekiyle yatırım yapmak isteyen vatandaşlar en çok kazandıran yatırım araçlarını araştırıyor. Altın, son haftalarda kırdığı rekorlarla yatırımcısının yüzünü güldürdü. Parası yeten altına akın ederken parası yetmeyen ise daha uygun ancak daha kazandıran yatırım araçlarına yöneldi. Bu yatırım araçlarından en önemlisi ise gümüş oldu. Yılın kral tacı gümüşe giderken, uzmanlar 2025 yılında rekor kıran gümüşün sanayide kullanımının artmasıyla daha da yükseleceğine dikkat çekiyor.

Uzmanlar altının daima güvenli liman olduğunun altını çizerken gümüşü de yatırım sepetine eklemeleri konusunda vatandaşı uyarıyor.