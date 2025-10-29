onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Dünya Bankası Altın ve Gümüş Fiyatı 2026 Tahminini Açıkladı

Dünya Bankası Altın ve Gümüş Fiyatı 2026 Tahminini Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
29.10.2025 - 21:43

Altın ve gümüş fiyatları son haftalarda rekorlar kırdı. Hatta gümüş, yatırımcıya yıl başından bu yana kazandırmasıyla altını resmen tahtından etti. Parası yeten altın alırken vatandaşların ikinci yatırım aracı gümüş oldu. Peki, altın mı gümüş mü? Dünya Bankası, altın ve gümüş fiyatları için 2026 tahminini açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Altın mı gümüş mü?

Altın mı gümüş mü?

Parasını nakitte tutmak istemeyen, elindekiyle yatırım yapmak isteyen vatandaşlar en çok kazandıran yatırım araçlarını araştırıyor. Altın, son haftalarda kırdığı rekorlarla yatırımcısının yüzünü güldürdü. Parası yeten altına akın ederken parası yetmeyen ise daha uygun ancak daha kazandıran yatırım araçlarına yöneldi. Bu yatırım araçlarından en önemlisi ise gümüş oldu. Yılın kral tacı gümüşe giderken, uzmanlar 2025 yılında rekor kıran gümüşün sanayide kullanımının artmasıyla daha da yükseleceğine dikkat çekiyor. 

Uzmanlar altının daima güvenli liman olduğunun altını çizerken gümüşü de yatırım sepetine eklemeleri konusunda vatandaşı uyarıyor.

Dünya Bankası altın ve gümüş fiyatı için 2026 tahminini açıkladı.

Dünya Bankası altın ve gümüş fiyatı için 2026 tahminini açıkladı.

Dünya Bankası, ekim raporunu yayınlandı. Raporda, kıymetli metallerin bu yıl rekor seviyesine ulaştığı ifade edildi. Güvenli limanlara olan talep; merkez bankalarının alımlarının bu yükselişi desteklediğini belirten Dünya Bankası, 2026 fiyat tahminini açıkladı. 

Rapora göre altın fiyatı 2025’te yüzde 42 artması bekleniyor. Altın fiyatlarının 201-2019 ortalamasının 2 katına çıkacağı tahmin ediliyor. 

Altın fiyatı 2026

Altın fiyatının 2026’da yüzde 5 artması bekleniyor. 

Gümüş fiyatı 2026

Öte yandan gümüş fiyatları da raporda yer aldı. Bu yıl gümüş fiyatının yüzde 34 arttığı dile getirilirken bu oran ‘rekor’ olarak vurgulandı. 

Gümüş fiyatının ise 2026’da yüzde 8 artması bekleniyor.

Altın fiyatları: Gümüş fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları: Gümüş fiyatları ne kadar?

Ons Altın fiyatı

Ons altın 3.955 dolar

Gram altın fiyatı

Gram altın 5.369 TL

Çeyrek altın fiyatı

Çeyrek altın 9.151 TL

Gümüş fiyatı: Gram gümüş fiyatı

Gram gümüş 64.58 TL

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın