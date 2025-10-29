onedio
Dünyanın Gözü Bu Karardaydı: Fed Faiz Kararını Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
29.10.2025 - 21:03

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı belli oldu. Piyasaların merakla beklediği ekim ayı faiz kararı Türkiye Saati İle (TSİ) 21.00’da açıklandı. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75-4 aralığına indirdi. Peki, Fed'in faiz kararının ardından altın ne oldu? İşte ons altın, gram altın fiyatı...

Fed Faiz Kararı Ne Oldu?

Piyasaların merakla beklediği karar geldi. ABD Merkez Bankası Fed, faiz kararını duyurdu. ed, politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75-4 aralığına indirdi. Piyasa katılımcıları bugün faizlerin indirilmesine kesin gözüyle bakıyordu. Fed'in faiz kararına piyasaların nasıl tepki vereceği merak ediliyor.

Altın Yükseldi mi?

Son haftalarda yeni rekorlar kıran altının Fed'in faiz kararından nasıl etkileneceği merak ediliyor. Geçen haftalardaki rekorunun ardından düşüşe geçen altında fiyatlar araştırılıyor. 

Altın Ne Kadar Oldu?

Ons altın fiyatı

Fed'in faiz kararından sonra saat 21.00 itibarıyla ons altın 3.987 doları gördü.

Gram altın fiyatı

Gram altın saat 21.00'da 5.397 TL'yi gördü.

