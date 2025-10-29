onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
2026 Emekli Maaş Zammı Ne Kadar Olacak? Özgür Erdursun Açıkladı

2026 Emekli Maaş Zammı Ne Kadar Olacak? Özgür Erdursun Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
29.10.2025 - 18:41

Emekli maaşına yapılacak zam merak ediliyor. 2026 Ocak ayında belli olacak emekli maaş zammı ile ilgili uzmanlardan art arda tahminler geliyor. 6 aylık enflasyon verileriyle zam alan emeklilerin maaşına bu nedenle yılda iki kez zam yapılıyor. Peki emekli maaşı ne kadar olacak? SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaş zammında iki senaryoyu açıkladı. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Emekli maaşı ne kadar?

Emekli maaşı ne kadar?

2025 Ocak ayında 14.469 TL olarak belirlenen en düşük emekli maaşı, Temmuz 2025'te yükseltilmişti. 2025 Temmuz ayında en düşük emekli maaşı 16.881 TL oldu. 2026'da emekli maaşının ne olacağı, ne kadar zam yapılacağı milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. 

2026 emekli maaş zammı ne kadar olacak?

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaş zammına dair konuştu. 

Şebnem Arda Boğa'nın YouTube kanalına konuk olan Erdursun, yüzde 13 enflasyon farkının garanti olduğunu belirtti. Erdursun, 'Net bilgi şu: Bugün kaç lira emekli aylığı alıyorsanız, bu emekli aylığınızın üzerine yüzde 13 enflasyon farkı verilecek. Memur ya da memur emeklisiyseniz de yaklaşık yüzde 19-20 gibi enflasyon farkı alacaksınız. Söylenenler gerçek olacak mı, olmayacak mı? Bunu bilmiyoruz.' dedi.

Özgür Erdursun, emekli maaş zammında iki senaryoyu açıkladı.

Özgür Erdursun, emekli maaş zammında iki senaryoyu açıkladı.

Türkiye'de 12 milyonu aşkın emekli bulunuyor. Erdursun’un tahminlerine göre yıl sonu enflasyonu yüzde 32’ye ulaşacak. Emekli zammında iki senaryoyu dile getiren Erdursun, hükümetin tüm emeklilerin enflasyon farkını ya yüzde 20’ye tamamlayacağını ya da SSK ile Bağ-Kur emeklilerinin zam oranlarını memur emeklileriyle eşitlenmeye çalışacağını dile getirdi.

Emekli zammı nasıl belirleniyor?

Emekli zammı nasıl belirleniyor?

Emekli maaşları yılda iki kez enflasyon verileriyle belirleniyor. Maaşlarda artış Ocak ve Temmuz aylarında yapılıyor. Zam, her dönemdeki enflasyon verileri esas alınarak belirleniyor. 

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 2026 Ocak’ta alacakları maaş artışını, yılın ikinci yarısına ait (Temmuz–Aralık dönemi) TÜFE rakamlarının açıklanmasıyla öğrenecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın