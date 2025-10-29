2026 Emekli Maaş Zammı Ne Kadar Olacak? Özgür Erdursun Açıkladı

2025 Ocak ayında 14.469 TL olarak belirlenen en düşük emekli maaşı, Temmuz 2025'te yükseltilmişti. 2025 Temmuz ayında en düşük emekli maaşı 16.881 TL oldu. 2026'da emekli maaşının ne olacağı, ne kadar zam yapılacağı milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor.

2026 emekli maaş zammı ne kadar olacak?

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaş zammına dair konuştu.

Şebnem Arda Boğa'nın YouTube kanalına konuk olan Erdursun, yüzde 13 enflasyon farkının garanti olduğunu belirtti. Erdursun, 'Net bilgi şu: Bugün kaç lira emekli aylığı alıyorsanız, bu emekli aylığınızın üzerine yüzde 13 enflasyon farkı verilecek. Memur ya da memur emeklisiyseniz de yaklaşık yüzde 19-20 gibi enflasyon farkı alacaksınız. Söylenenler gerçek olacak mı, olmayacak mı? Bunu bilmiyoruz.' dedi.