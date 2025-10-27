Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan’dan Asgari Ücret Açıklaması
Asgari ücret süreci aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanmasıyla başlayacak. 2026 asgari ücretin ne kadar olacağı merak edilirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan açıklama geldi. Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'e konuşan Vedat Işıkhan, “Asgari ücreti hükümet olarak biz belirlemiyoruz” dedi. Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işleyişini anlattı; işçi temsilcilerine sitemde bulundu.
Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması.
"İşçi kesimi somut bir şeyle gelmiyor karşımıza."
İşçi temsilcileri asgari ücret 2025 için ne demişti?
