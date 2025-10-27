Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan’dan Asgari Ücret Açıklaması

Öte yandan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 25 Aralık 2024’te gerçekleştirdiği toplantıda “Adil olmayan bir komisyonda maalesef 50 sene durduk. Bu saatten sonra adil bir düzenleme yapılmadığı müddetçe bir daha biz TÜRK-İŞ olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonuna katılmayacağız' ifadelerini kullanmıştı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ise Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının değişmesi gerektiğine işaret etmişti. Arslan, 2026 asgari ücretin belirlenme süreciyle ilgili, 'TÜRK-İŞ ile yine bir görüşmemiz oldu. Katılmayacaklarını tekrar teyit ettiler. Bizim de katılmayacağımızı kendilerine tekrar ifade ettim' diye konuşmuştu.