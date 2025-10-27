onedio
Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan’dan Asgari Ücret Açıklaması

Dilara Şimşek
27.10.2025 - 10:00

Asgari ücret süreci aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanmasıyla başlayacak. 2026 asgari ücretin ne kadar olacağı merak edilirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan açıklama geldi. Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'e konuşan Vedat Işıkhan, “Asgari ücreti hükümet olarak biz belirlemiyoruz” dedi. Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işleyişini anlattı; işçi temsilcilerine sitemde bulundu.

Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücrete dair açıklamalarda bulundu. “Asgari ücreti hükümet olarak biz belirlemiyoruz” diyen Işıkhan, bunun en önemli konu olduğunu altını çizdi. Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Komisyonu’nun işleyişini anlattı. Kamu kurumlarından 5 temsilci, işçi kesiminden 5 temsilci ve işveren kesiminden 5 temsilcinin bir araya gelerek asgari ücreti belirlediğini dile getiren Bakan Işıkhan, “Ülkenin ekonomik koşullarını, enflasyon oranlarını, yaşam koşullarını düşünerek bir müzakere içerisine giriyorlar. Biz masada sosyal diyaloğa çok önem veren bir hükümetiz” dedi.

"İşçi kesimi somut bir şeyle gelmiyor karşımıza."

Türk-İş ve Hak-İş’in açıklamalarını hatırlatan Işıkhan, işçi kesiminin taleplerinin ne olduğu çok iyi bilmediklerini kaydetti: “Yani komisyonda ne değişiklik yapalım diye sorduğumuzda somut bir şeyle gelmiyorlar karşımıza. Bu nedenle taleplerini, isteklerini anlayabilmek için diyalog kuruyoruz.”

İşçi temsilcileri asgari ücret 2025 için ne demişti?

Öte yandan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 25 Aralık 2024’te gerçekleştirdiği toplantıda “Adil olmayan bir komisyonda maalesef 50 sene durduk. Bu saatten sonra adil bir düzenleme yapılmadığı müddetçe bir daha biz TÜRK-İŞ olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonuna katılmayacağız' ifadelerini kullanmıştı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ise Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının değişmesi gerektiğine işaret etmişti. Arslan, 2026 asgari ücretin belirlenme süreciyle ilgili, 'TÜRK-İŞ ile yine bir görüşmemiz oldu. Katılmayacaklarını tekrar teyit ettiler. Bizim de katılmayacağımızı kendilerine tekrar ifade ettim' diye konuşmuştu.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
