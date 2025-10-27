onedio
270 Şubesi Bulunan Ülkenin En Büyük Bankası İflas Etti

Dilara Şimşek
27.10.2025 - 08:11

İran’ın en büyük bankası iflas etti. 2012 yılında kurulan Ayandeh Bank iflasını açıkladı. 270 şubesi bulunan bankanın 5.2 milyar dolar zarar ettiği vurgulandı. İflasın ardından Tahran’da bankanın şubeleri önünde uzun kuyruklar oluştu. İran Ekonomi Bakanı Ali Medenizade, banka müşterilerin endişe etmemesi gerektiğini konusunda uyardı.

Ülkenin en büyük bankası iflas etti.

İran, en büyük bankasının iflas etmesiyle büyük şok yaşadı. 2012 yılında kurulan Ayandeh Bank, iflasını açıkladı. 270 şubesi bulunan banka ciddi mali sıkıntılar sonucu iflas kararı aldı. Ayandeh Bank’ın 5.2 milyar dolar zarar ettiği ve 2.9 milyar dolar borçlandığı belirtildi. 

İflasın ardından bankanın Tahran şubelerinin önünde uzun kuyruklar oluştu. Banka müşterileri paralarını çekmek için şubeye akın etti. Uzun kuyrukların oluşmasıyla polis güvenlik önlemleri aldı.

İran Ekonomi Bankanı açıklama yaptı.

İran Merkez Bankası, müşterilerin tasarruflarının devlet güvencesi altına alındığını belirtti. Bankanın tüm varlıkları devlet bankası Melli Bank tarafından devralındı. İran Ekonomi Bakanı Ali Medenizade bir açıklama yaparak vatandaşların endişe etmemesi gerektiğini kaydetti. Medenizade, mevduat sahiplerinin haklarının korunacağını vurguladı.

