270 Şubesi Bulunan Ülkenin En Büyük Bankası İflas Etti
İran’ın en büyük bankası iflas etti. 2012 yılında kurulan Ayandeh Bank iflasını açıkladı. 270 şubesi bulunan bankanın 5.2 milyar dolar zarar ettiği vurgulandı. İflasın ardından Tahran’da bankanın şubeleri önünde uzun kuyruklar oluştu. İran Ekonomi Bakanı Ali Medenizade, banka müşterilerin endişe etmemesi gerektiğini konusunda uyardı.
Ülkenin en büyük bankası iflas etti.
İran Ekonomi Bankanı açıklama yaptı.
