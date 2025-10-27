onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
“Kesinlikle Tüketmeyin” Uyarısı: Ünlü Peynir Markası Marketten Toplatılıyor

“Kesinlikle Tüketmeyin” Uyarısı: Ünlü Peynir Markası Marketten Toplatılıyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.10.2025 - 07:52

Fransa’da “Le Cavalier” isimli ünlü peynir markası raflardan toplatılıyor. Peynirde ‘listeria’ isimli bakterinin tespit edilmesinin ardından tüketici platformu açıklama yaptı. Yapılan açıklamada peynirin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği vurgulanarak “Kesinlikle tüketmeyin” uyarısı yapıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fransa’da ünlü peynir markası toplatılıyor.

Fransa’da ünlü peynir markası toplatılıyor.

Le Cavalier isimli peynir markasında bakteri tespit edildi. Listeria bakterisinin tespit edilmesinin ardından markanın raflardan toplatılmasına karar verildi. Peynir, Avrupa’nın ucuzluk marketi olarak bilinen Aldi ‘de satılıyor.

“Kesinlikle tüketmeyin” uyarısı. Riskli ürünler 1 ay boyunca satıldı.

“Kesinlikle tüketmeyin” uyarısı. Riskli ürünler 1 ay boyunca satıldı.

Fransız tüketici platformu RappelConso, söz konusu peynirlerle ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada riskli peynirlerin 25 Eylül-23 Ekim tarihleri arasında Aldi mağazası raflarında satıldığı belirtildi. 

RappelConso, tüketicilere bu tarihler arasında aldıkları peynirleri kesinlikle tüketmemeleri konusunda uyardı. Elinde bu marka peynir olanların Aldi mağazalarına iade yaparak paralarını alabilecekleri vurgulandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın