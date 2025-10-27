“Kesinlikle Tüketmeyin” Uyarısı: Ünlü Peynir Markası Marketten Toplatılıyor
Fransa’da “Le Cavalier” isimli ünlü peynir markası raflardan toplatılıyor. Peynirde ‘listeria’ isimli bakterinin tespit edilmesinin ardından tüketici platformu açıklama yaptı. Yapılan açıklamada peynirin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği vurgulanarak “Kesinlikle tüketmeyin” uyarısı yapıldı.
Fransa’da ünlü peynir markası toplatılıyor.
“Kesinlikle tüketmeyin” uyarısı. Riskli ürünler 1 ay boyunca satıldı.
