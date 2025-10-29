Tam 5 Trilyon Dolar! Dünyanın En Büyük Şirketi Tarihte Bir İlki Gerçekleştirdi
Kaliforniya merkezli teknoloji şirketi Nvidia, dünyada bir ilki gerçekleştirdi. Nvidia, dört ayda piyasa değerini 4 trilyondan 5 trilyon dolara yükseltti. Tarihe geçen bu rakamla yeni rekor kırıldı. Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Nvidia CEO'su Jensen Huang, 500 milyar dolarlık yapay zeka çipi siparişi aldıklarını belirterek ABD için yedi süper bilgisayar inşa edeceklerini duyurdu.
Nvidia'nın piyasa değeri 5 trilyon dolara ulaştı. Dünyada bu rakama ulaşan ilk şirket oldu.
Nvidia nedir?
