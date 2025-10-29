onedio
Tam 5 Trilyon Dolar! Dünyanın En Büyük Şirketi Tarihte Bir İlki Gerçekleştirdi

Dilara Şimşek
29.10.2025 - 17:51

Kaliforniya merkezli teknoloji şirketi Nvidia, dünyada bir ilki gerçekleştirdi. Nvidia, dört ayda piyasa değerini 4 trilyondan 5 trilyon dolara yükseltti. Tarihe geçen bu rakamla yeni rekor kırıldı. Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Nvidia CEO'su Jensen Huang, 500 milyar dolarlık yapay zeka çipi siparişi aldıklarını belirterek ABD için yedi süper bilgisayar inşa edeceklerini duyurdu.

Nvidia'nın piyasa değeri 5 trilyon dolara ulaştı. Dünyada bu rakama ulaşan ilk şirket oldu.

ABD’li teknoloji şirketi Nvidia, 5 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan ilk şirket oldu. Tarihi rekor sadece dört ayda geldi. Şirket piyasa değerini sadece 4 ayda rekor rakama ulaştırdı. 2025 yılı başından bu yana hisseler yüzde 50 değer kazandı. Nvidia, tek başına S&P 500 Endeksi’nin yüzde 17’lik yükselişinin yaklaşık beşte birini sağladı.

Nvidia, Microsoft ve Apple’ı geçerek zirveye yerleşti. Microsoft ve Apple’ın piyasa değeri yaklaşık 4 trilyon dolar.

Nvidia nedir?

Nvidia, Kaliforniya merkezli teknoloji şirketidir. 1993 yılında kurulan Nvidia, en çok grafik işlemcileri (GPU) üretimiyle tanınıyor. Günümüzde yapay zekanın dünyayı adeta ele geçirmesiyle Nvidia, yapay zeka alanına geçiş yaparak veri merkezi, otomotiv teknolojileri, yüksek performanslı alanlarında faaliyet gösteriyor. Yapay zeka devriminin merkezindeki şirketlerden biri olan Nvidia,  2023–2025 döneminde piyasa değeri 1 trilyon doların üzerine çıkarak dünyanın en değerli teknoloji şirketleri arasına girdi.

Nvidia, borsada NASDAQ: NVDA hisse koduyla işlem görüyor. 

Nvidia’nın kurucusu kim?

Nvidia’nın kurucuları Jensen Huang, Chris Malachowsky, Curtis Priem.

