Tam 5 Trilyon Dolar! Dünyanın En Büyük Şirketi Tarihte Bir İlki Gerçekleştirdi

ABD’li teknoloji şirketi Nvidia, 5 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan ilk şirket oldu. Tarihi rekor sadece dört ayda geldi. Şirket piyasa değerini sadece 4 ayda rekor rakama ulaştırdı. 2025 yılı başından bu yana hisseler yüzde 50 değer kazandı. Nvidia, tek başına S&P 500 Endeksi’nin yüzde 17’lik yükselişinin yaklaşık beşte birini sağladı.

Nvidia, Microsoft ve Apple’ı geçerek zirveye yerleşti. Microsoft ve Apple’ın piyasa değeri yaklaşık 4 trilyon dolar.