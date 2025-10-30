TOKİ 500 Bin Konut Başvuru Günü İçin Geri Sayım Başladı: 5 Bin Liralık Başvuru Ücreti Geri Alınabilecek mi?

Yurt genelinde yapılacak 500 bin konut için illerdeki konut kontenjanları da açıklandı. İstanbul’da toplam 100 bin konut yapılacak. İstanbul’daki 100 bin konutun hangi ilçelerde yapılacağı henüz açıklanmazken, öne çıkan ilçeler Başakşehir, Arnavutköy ve Tuzla oldu.

Projeye, 18 yaşını dolduran, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve tapuda kendisi, eşi ve çocuklarının üzerine kayıtlı evi olmayan herkes başvurabilecek.