TOKİ 500 Bin Konut Başvuru Günü İçin Geri Sayım Başladı: 5 Bin Liralık Başvuru Ücreti Geri Alınabilecek mi?
Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın dar gelirli vatandaşlar için yurt genelinde başlattığı 500 bin toplu konut projesine başvuruların başlamasına sayılı günler kaldı. Şartları sağlayan vatandaşlar, 5 bin liralık başvuru ücretini yatırarak 500 bin konut için başvurularını yapabilecek. Başvurular 10 Kasım-19 Aralık tarihileri arasında yapılacak. Bakanlık tarafından dolandırıcıların “TOKİ başvuruları başladı” SMS ve maillerine dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulunmuştu. TOKİ 500 bin konut projesine başvuru yapan ancak kurada çıkmayan vatandaşlar ise başvuru ücretlerini geri alabileceği açıklandı.
TOKİ’nin “Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında dar gelirli vatandaşlar için 500 bin konut yapacak olması ev sahibi olmak isteyen vatandaşları heyecanlandırdı.
Başvuru ücret geri alınabilecek mi?
TOKİ 500 bin konut taksitleri ne kadar olacak?
