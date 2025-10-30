onedio

TOKİ 500 Bin Konut Başvuru Günü İçin Geri Sayım Başladı: 5 Bin Liralık Başvuru Ücreti Geri Alınabilecek mi?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.10.2025 - 08:35

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın dar gelirli vatandaşlar için yurt genelinde başlattığı 500 bin toplu konut projesine başvuruların başlamasına sayılı günler kaldı. Şartları sağlayan vatandaşlar, 5 bin liralık başvuru ücretini yatırarak 500 bin konut için başvurularını yapabilecek. Başvurular 10 Kasım-19 Aralık tarihileri arasında yapılacak. Bakanlık tarafından dolandırıcıların “TOKİ başvuruları başladı” SMS ve maillerine dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulunmuştu. TOKİ 500 bin konut projesine başvuru yapan ancak kurada çıkmayan vatandaşlar ise başvuru ücretlerini geri alabileceği açıklandı.

TOKİ’nin “Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında dar gelirli vatandaşlar için 500 bin konut yapacak olması ev sahibi olmak isteyen vatandaşları heyecanlandırdı.

Yurt genelinde yapılacak 500 bin konut için illerdeki konut kontenjanları da açıklandı. İstanbul’da toplam 100 bin konut yapılacak. İstanbul’daki 100 bin konutun hangi ilçelerde yapılacağı henüz açıklanmazken, öne çıkan ilçeler Başakşehir, Arnavutköy ve Tuzla oldu.

Projeye, 18 yaşını dolduran, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve tapuda kendisi, eşi ve çocuklarının üzerine kayıtlı evi olmayan herkes başvurabilecek.

Başvuru ücret geri alınabilecek mi?

TOKİ 500 bin konut için başvuru ücret 5 bin lira olarak belirlendi. Başvurular Ziraat, Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak. Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak. Kurada çıkmayan vatandaşlar 5 bin liralık başvuru ücretlerini geri alabilecek.

TOKİ 500 bin konut projesinde 2027’in Mart ayında teslimatların başlaması bekleniyor.

TOKİ 500 bin konut taksitleri ne kadar olacak?

Anadolu’da 1+1 konutların taksit tutarı 6 bin 750 TL, 65 metrekarelik 2+1 konutların taksiti 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 9 bin 938 TL olacak. 

İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların taksit tutarı 7 bin 313 TL, 65 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 9 bin 188 TL, 80 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 11 bin 63 TL olacak.

