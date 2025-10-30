onedio
Damacana Suya Zam Geldi: İstanbul’da Damacana Su 190 TL Oldu

Ali Can YAYCILI
30.10.2025 - 07:58

Her yiyecek ve içecek grubuna gelen zam bu kez de temel ihraç maddemiz suya geldi. İstanbul’da ortalama 110 TL’den satılan 19 litre damacana suyun fiyatı son yapılan zamlarla birlikte 180-190 TL bandına kadar çıktı.

Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/19-litrelik-...
Son dönemde yiyecek ve içecek fiyatların durdurulamayan yükseliş suya da yansıdı.

Sözcü’de yer alan habere göre; İstanbul’da resmi tarifeye göre 19 litrelik damacana için tavan fiyat 110 TL. Ancak bu hafta gelen 5-10 TL arasındaki zamla birlikte bu fiyatlar piyasada 164-190 TL arasına çıktı.

Geçtiğimiz yıldan bu yana toplam zam yüzde 75 olurken, yılbaşından bu yana gelen zam yüzde 50’yi aştı.

Damacana suyun maliyeti sadece 3 TL!

Yapılan araştırmalar, satılan suyun maliyetinin toplam fiyat içindeki payının yalnızca yüzde 1 ila yüzde 3 arasında değiştiğini ortaya koyuyor. Yani 190 liraya satılan bir damacananın içindeki suyun gerçek maliyeti 1,5 ila 3 lira arasında. Geriye kalan 147 lira ise ambalaj, nakliye, personel giderleri, pazarlama ve reklam harcamalarına gidiyor.

