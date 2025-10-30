Damacana Suya Zam Geldi: İstanbul’da Damacana Su 190 TL Oldu
Her yiyecek ve içecek grubuna gelen zam bu kez de temel ihraç maddemiz suya geldi. İstanbul’da ortalama 110 TL’den satılan 19 litre damacana suyun fiyatı son yapılan zamlarla birlikte 180-190 TL bandına kadar çıktı.
Son dönemde yiyecek ve içecek fiyatların durdurulamayan yükseliş suya da yansıdı.
Damacana suyun maliyeti sadece 3 TL!
