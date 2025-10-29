Özgür Demirtaş Kendisine Abone Olan Dar Gelirliye İsyan Etti: "İş İnsanı ve Beyaz Yaka Değilseniz Çıkın"
Ekonomiye dair yorumlarıyla tanınan Prof. Dr. Özgür Demirtaş, X platformunda abonelik sistemini kullanan isimlerden biri. İsteyen X kullanıcısı aylık 372 TL ödeyerek Demirtaş’ın finans tavsiyelerini ve uyarılarını görebiliyor. Ancak Özgür Demirtaş, kendisine abone olan dar gelirliye isyan etti. X hesabından paylaşım yapan Demirtaş, “İş insanı, üst düzey yönetici, beyaz yaka değilseniz abonelikten çıkın” dedi.
“Abonelikten çıkın lütfen.”
Özgür Demirtaş'ın paylaşımının tamamı şöyle👇🏻
Demirtaş'ın paylaşımı tepki çekti. E tabi işi goygoya vuran da oldu... İşte o paylaşımlar👇🏻
