Özgür Demirtaş Kendisine Abone Olan Dar Gelirliye İsyan Etti: "İş İnsanı ve Beyaz Yaka Değilseniz Çıkın"

'Abonelikten Çıkın Lütfen:

Sevgili Arkadaşlar,

ÇOK uyarmama rağmen maalesef hala bazı Öğrenciler, bazı dar gelirliler, memurlar gibi arkadaşlarım kendi bütçelerinde büyük fedakarlık yaparak ABONE oluyorlar. lütfen Abone OLMAYIN, olduysanız Aboneliğinizi YENİLEMEYİN.

Bu Abonelik SADECE: İş insanları, Üst düzey yöneticiler ve beyaz yakalara uygun. Bu abonelik 1000 TL değil sadece 10 TL bile olsa yine de uygun değil bu grubun dışındakilere.

Ben sorularınızı okurken bir de dar geliriniz içinde bu aboneliğe para verdiğinizi görünce üzülüyorum.

Sorularınızı da yanıtlamadan geçemiyorum. Bu sefer de 9 gün boyunca sürekli yazmak zorunda kalıyorum. Bu iş benim ana işim olmadığı için sadece hobi olarak yaptığım için de yetişmek İMKANSIZ oluyor.

O yüzden bir kez daha yazıyorum:

Eğer:

1) İş İnsanı

2) Üst Düzey Yönetici, Beyaz Yaka

3) Aileden kapitali olan ve finansa ilgi duyan

kişi değilseniz lütfen ABONELİKTEN çıkın.

Ben 1 yıl kadar sonra yani 2026 sonu gibi içerik üretmeyi bırakacağım. Ama MERAK ETMEYİN buradaki Finans DERS notlarım ve içerikler kalacak. Çok istiyorsanız 1 yıl değil, son ay sadece 1 AY abone olur haftalık analizleri ve DERSLERİ yine okursunuz. Böylece arada para vermemiş olursunuz.

Lütfen ABONELİKTEN çıkın.

İlginize çok teşekkür ederim.'