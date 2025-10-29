onedio
Özgür Demirtaş Kendisine Abone Olan Dar Gelirliye İsyan Etti: "İş İnsanı ve Beyaz Yaka Değilseniz Çıkın"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
29.10.2025 - 22:18

Ekonomiye dair yorumlarıyla tanınan Prof. Dr. Özgür Demirtaş, X platformunda abonelik sistemini kullanan isimlerden biri. İsteyen X kullanıcısı aylık 372 TL ödeyerek Demirtaş’ın finans tavsiyelerini ve uyarılarını görebiliyor. Ancak Özgür Demirtaş, kendisine abone olan dar gelirliye isyan etti. X hesabından paylaşım yapan Demirtaş, “İş insanı, üst düzey yönetici, beyaz yaka değilseniz abonelikten çıkın” dedi.

“Abonelikten çıkın lütfen.”

Özgür Demirtaş, X hesabından ekonomi tavsiyelerini aylık 372 TL ödeyen abonelerine paylaşıyor. Demirtaş, abone olmak isteyen kullanıcıları “Profesyonel işi finans olmayan iş insanları, şirket sahipleri, yatırımcılar ve beyaz yakalar için paylaşım yapıp, özel sohbet odaları açacağım” mesajıyla karşılıyor. 

Ancak Özgür Demirtaş, kendisine abone olan dar gelirliye isyan etti. 

Demirtaş, yaptığı paylaşımda;

“Eğer:

1) İş İnsanı

2) Üst Düzey Yönetici, Beyaz Yaka

3) Aileden kapitali olan ve finansa ilgi duyan kişi değilseniz lütfen ABONELİKTEN çıkın” dedi.

Özgür Demirtaş'ın paylaşımının tamamı şöyle👇🏻
'Abonelikten Çıkın Lütfen:

Sevgili Arkadaşlar,

ÇOK uyarmama rağmen maalesef hala bazı Öğrenciler, bazı dar gelirliler, memurlar gibi arkadaşlarım kendi bütçelerinde büyük fedakarlık yaparak ABONE oluyorlar. lütfen Abone  OLMAYIN, olduysanız Aboneliğinizi YENİLEMEYİN. 

Bu Abonelik SADECE: İş insanları, Üst düzey yöneticiler ve beyaz yakalara uygun. Bu abonelik 1000 TL değil sadece 10 TL bile olsa yine de uygun değil bu grubun dışındakilere.

Ben sorularınızı okurken bir de dar geliriniz içinde bu aboneliğe para verdiğinizi görünce üzülüyorum. 

Sorularınızı da yanıtlamadan geçemiyorum. Bu sefer de 9 gün boyunca sürekli yazmak zorunda kalıyorum. Bu iş benim ana işim olmadığı için sadece hobi olarak yaptığım için de yetişmek İMKANSIZ oluyor.

O yüzden bir kez daha yazıyorum:

Eğer:

1) İş İnsanı

2) Üst Düzey Yönetici, Beyaz Yaka

3) Aileden kapitali olan ve finansa ilgi duyan

kişi değilseniz lütfen ABONELİKTEN çıkın. 

Ben 1 yıl kadar sonra yani 2026 sonu gibi içerik üretmeyi bırakacağım. Ama MERAK ETMEYİN buradaki Finans DERS notlarım ve içerikler kalacak. Çok istiyorsanız 1 yıl değil, son ay sadece 1 AY abone olur haftalık analizleri ve DERSLERİ yine okursunuz. Böylece arada para vermemiş olursunuz.

Lütfen ABONELİKTEN çıkın.

İlginize çok teşekkür ederim.'

Demirtaş'ın paylaşımı tepki çekti. E tabi işi goygoya vuran da oldu... İşte o paylaşımlar👇🏻

Demirtaş'ın paylaşımı tepki çekti. E tabi işi goygoya vuran da oldu... İşte o paylaşımlar👇🏻
'Siyah yakalı sıva ustası abone olabilir mi?'

👇🏻
👇🏻
👇🏻
'Hocam evde ekmek yok ama sana son paramı vereceğim abone olarak kalacağım'

👇🏻
'Hocam sizi çok severim, fakat bu mesleki olarak sınıflandırma olayı hoş olmadı sanki. Anlıyorum iyilik yapıyorsunuz ama meslek ve sınıf belirtmek yerine, gelir seviyesi odaklı bir ayrım belirtsenşz belki bu kadar yanlış anlaşılmayı da önlemiş olursunuz.'

👇🏻
👇🏻
'Alın bu yazıyı akademik ahlak diye sağa sola asın...'

👇🏻
👇🏻
'Marabalar fakirler gelmesin diyor yahu zaten adam belki başımı sokacak bir ev alırım kiradan kurtulurum diye geliyor adamların umudunu niye ellerinden alıyorsunuz'

👇🏻
👇🏻
