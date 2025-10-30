onedio
SGK Uzmanı Açıkladı: 1 Milyondan Fazla Emeklinin Maaşından Yüzde 25 Kesinti Yapılacak

SGK Uzmanı Açıkladı: 1 Milyondan Fazla Emeklinin Maaşından Yüzde 25 Kesinti Yapılacak

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.10.2025 - 09:24 Son Güncelleme: 30.10.2025 - 09:33

TBMM’ye sunulan kanun teklifi ile SGK'ya prim borcu olduğu tespit edilen emeklilerin maaşından yüzde 25'e varan oranda kesinti yapılacak. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, SGK Başkan Yardımcısı İsmail Ertüzün, değişiklikten 1 milyonun üzerinde emeklinin etkileneceğini açıkladı.

Meclis'e sunulan kanun teklifi ile SGK'ya prim borcu olan emeklilerin maaşında yüzde 25'e varan oranda kesinti yapılması öngörülüyor.

Meclis’e sunulan kanun teklifi ile SGK’ya prim borcu olan emeklilerin maaşında yüzde 25'e varan oranda kesinti yapılması öngörülüyor.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin borçları nedeniyle maaş kesintisi uygulanacak emeklilerin sayısı da belli oldu.

SGK Başkan Yardımcısı İsmail Ertüzün, kanun teklifinin ardından hangi emeklilerin maaşından kesinti yapılacağını  TBMM Plan Bütçe Komisyonundaki görüşmelerde şu ifadelerle açıkladı:

'Örneğin devlet memuru olan bir kişi belli dönemde memuriyetten ayrıldığında genel sağlık sigortası prim borcu doğmuş, daha sonra tekrar memuriyete girmiş ya da sigortalı bir işte çalışmaya başlamış. Bu durumdaki kişiler emekliliğe hak kazandıklarında prim borcu var mı yok mu diye sorgulama yapılmadan emekli aylığı bağlanıyor. Memurlara ya da 4/a (SSK) statüsünde çalışanlara emekli aylığı bağlanacağı zaman herhangi bir borç sorgusu yapılmıyor. Sadece BAĞ-KUR’lulara emekli aylığı bağlanmadan önce borç sorgusu yapılıyor.

Kanuna göre BAĞ-KUR’lulara malullük ve yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için kendi sigortalılığı nedeniyle genel sağlık sigortası primi dahil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmesi gerekiyor. BAĞ-KUR’lunun ölümü halinde hak sahiplerine dul ve yetim aylığı bağlanırken de prim borcunun ödenmiş olması şartı aranıyor. Prim borcunu ödemeyen BAĞ-KUR’lu veya hak sahiplerine emekli aylığı ya da dul ve yetim aylığı bağlanmıyor. Buna karşılık SSK veya Emekli Sandığı kapsamında emekli aylığı bağlanırken borç sorgulaması yapılmadığından, geçmişte prim borcu bulunduğu emekli ayığı bağlandıktan sonra ortaya çıkabiliyor.”

Uygulama 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.

Uygulama 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek.

Ertüzün, söz konusu madde kapsamındaki kişilerin ya memuriyetten ya da SSK’dan emekli olmuş ve ara dönemlerde GSS borcu doğmuş kişiler olduğunu söyledi. Bu kapsamda yer alan kişi sayısı 961 bin. Ayrıca, 1999 öncesi sigortalılığı başlamış ve GSS borcu olan da 304 bin kişi bulunuyor.

Kanun teklifi Genel Kurul’da aynen kabul edilirse dul ve yetim aylığı almakta olan ve aylık aldıkları dosyadaki kişinin prim borcu bulunanların ölüm aylığından da yüzde 25’e kadar kesinti yapılabilecek.

Prim borcu bulunan emeklilerin aylıklarında kesinti yapılmasına dair düzenleme 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. Borcu bulunan emeklilerin aylıklarından ocak ayından itibaren kesinti yapılmaya başlanacak.

