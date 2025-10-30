SGK Uzmanı Açıkladı: 1 Milyondan Fazla Emeklinin Maaşından Yüzde 25 Kesinti Yapılacak

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre , genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin borçları nedeniyle maaş kesintisi uygulanacak emeklilerin sayısı da belli oldu.

SGK Başkan Yardımcısı İsmail Ertüzün, kanun teklifinin ardından hangi emeklilerin maaşından kesinti yapılacağını TBMM Plan Bütçe Komisyonundaki görüşmelerde şu ifadelerle açıkladı:

'Örneğin devlet memuru olan bir kişi belli dönemde memuriyetten ayrıldığında genel sağlık sigortası prim borcu doğmuş, daha sonra tekrar memuriyete girmiş ya da sigortalı bir işte çalışmaya başlamış. Bu durumdaki kişiler emekliliğe hak kazandıklarında prim borcu var mı yok mu diye sorgulama yapılmadan emekli aylığı bağlanıyor. Memurlara ya da 4/a (SSK) statüsünde çalışanlara emekli aylığı bağlanacağı zaman herhangi bir borç sorgusu yapılmıyor. Sadece BAĞ-KUR’lulara emekli aylığı bağlanmadan önce borç sorgusu yapılıyor.

Kanuna göre BAĞ-KUR’lulara malullük ve yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için kendi sigortalılığı nedeniyle genel sağlık sigortası primi dahil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmesi gerekiyor. BAĞ-KUR’lunun ölümü halinde hak sahiplerine dul ve yetim aylığı bağlanırken de prim borcunun ödenmiş olması şartı aranıyor. Prim borcunu ödemeyen BAĞ-KUR’lu veya hak sahiplerine emekli aylığı ya da dul ve yetim aylığı bağlanmıyor. Buna karşılık SSK veya Emekli Sandığı kapsamında emekli aylığı bağlanırken borç sorgulaması yapılmadığından, geçmişte prim borcu bulunduğu emekli ayığı bağlandıktan sonra ortaya çıkabiliyor.”