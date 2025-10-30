Kimsenin Anlamını Bilmediği Trafik Levhası: Yuvarlak Sarı Trafik Levhasının Anlamını Biliyor musunuz?
Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/trafikte-yuv...
Sosyal medyada paylaşılan sarı zemin üzerine siyah daireli trafik levhası, sürücüler arasında merak konusu haline geldi. İngiltere’de gerçekleştirilen bir ankete göre sürücülerin neredeyse tamamı bu tabelanın ne anlama geldiğini bilmiyor. İşte trafikte birçok sürücünün anlamını bilmediği yuvarlak sarı trafik levhasının anlamı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyada yayılan bir trafik levhasını görenler ne olduğunu merak ediyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın