Kimsenin Anlamını Bilmediği Trafik Levhası: Yuvarlak Sarı Trafik Levhasının Anlamını Biliyor musunuz?

Ali Can YAYCILI
30.10.2025 - 08:56

Sosyal medyada paylaşılan sarı zemin üzerine siyah daireli trafik levhası, sürücüler arasında merak konusu haline geldi. İngiltere’de gerçekleştirilen bir ankete göre sürücülerin neredeyse tamamı bu tabelanın ne anlama geldiğini bilmiyor. İşte trafikte birçok sürücünün anlamını bilmediği yuvarlak sarı trafik levhasının anlamı.

Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/trafikte-yuv...
Sosyal medyada yayılan bir trafik levhasını görenler ne olduğunu merak ediyor.

Bir İngiltere anketine göre, sürücülerin büyük bir çoğunluğu (%83) sarı bir kare içindeki siyah daire işaretinin ne anlama geldiğini yanlış anlıyor. Bu işaret, trafikle ilgili hayati bir bilgiyi temsil eder. Bu tabela, bir otoyol ya da ana yolun kapanması durumunda kullanılacak alternatif rotayı belirtir. Dolayısıyla, bu işareti gören sürücüler, trafiğin yönlendirileceği güvenli bir yedek rotada olduklarını anlamalıdır.

Bu sarı zeminli sembol, sadece İngiltere'de değil, aynı zamanda Almanya ve İskandinav ülkelerinde de yaygın olarak kullanılıyor. Ülkeler, acil durum rotalarını belirtmek için bu işareti farklı şekillerde kullanabiliyorlar.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
