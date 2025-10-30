Kimsenin Anlamını Bilmediği Trafik Levhası: Yuvarlak Sarı Trafik Levhasının Anlamını Biliyor musunuz?

Bir İngiltere anketine göre, sürücülerin büyük bir çoğunluğu (%83) sarı bir kare içindeki siyah daire işaretinin ne anlama geldiğini yanlış anlıyor. Bu işaret, trafikle ilgili hayati bir bilgiyi temsil eder. Bu tabela, bir otoyol ya da ana yolun kapanması durumunda kullanılacak alternatif rotayı belirtir. Dolayısıyla, bu işareti gören sürücüler, trafiğin yönlendirileceği güvenli bir yedek rotada olduklarını anlamalıdır.

Bu sarı zeminli sembol, sadece İngiltere'de değil, aynı zamanda Almanya ve İskandinav ülkelerinde de yaygın olarak kullanılıyor. Ülkeler, acil durum rotalarını belirtmek için bu işareti farklı şekillerde kullanabiliyorlar.