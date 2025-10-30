onedio
Yenildi, Elendi ve Veda Etti: Ukrayna Kupası’nda Arda Turan’a Büyük Şok!

30.10.2025 - 08:16

Ukrayna Ligi’nde çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile son günlerde sıkıntılı bir süreç yaşayan ve koltuğu sallantıda olan teknik direktör Arda Turan, ligdeki ezeli rakiplerinden Dinamo Kiev’e karşı kupadan da elendi. Ukrayna Kupası son 16 turunda Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, deplasmanda Dinamo Kiev'e 2-1 mağlup olarak turnuvaya erken veda etti.

Arda Turan’ın takımı Shakhtar Donetsk, ligde geçirdiği çalkantılı dönemin sonunda Ukrayna Kupası’ndan da elendi.

Ukrayna Kupası son 16 turunda Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Dinamo Kiev ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Ev sahibi Dinamo Kiev maçı 2-1 kazandı ve çeyrek finale yükseldi. Dinamo Kiev'e galibiyeti getiren golleri Andriy Yarmolenko ve Eduardo Guerrero kaydetti. Shakhtar'ın tek golü Luca Meirelles'ten geldi. 

Tüm kulvarlarda kupa hedefi koyan Arda Turan, kupada elenerek turnuvaya erken veda etti. Arda Turan, son 5 maçta 3 mağlubiyet aldı.

