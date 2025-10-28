onedio
Galatasaray, Adana Demirspor Maçını Hatırlatarak "Komisyon Kurulsun" Çağrısı Yaptı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.10.2025 - 23:48

TFF Başkanı’nın açıklamalarının ardından patlak veren bahis skandalı futbol camiasında tartışılmaya devam ediyor. Skandala karışan hakemlerin isimlerinin netleşmesiyle birlikte Galatasaray da konuyla ilgili bir açıklama yayımladı. Sarı-kırmızılı kulüp, Adana Demirspor’un sahadan çekildiği maça vurgu yaparak, olayın aydınlatılması için bir “komisyon” kurulması çağrısında bulundu.

Galatasaray yeni bir açıklama yayınladı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun yürüttüğü bahis soruşturmasında 152 hakemin ismi ortaya çıktı. Bu hakemler arasında Süper Lig’de görev yapmış isimler de bulunuyor. Zorbay Küçük’ün yanı sıra alt liglerde görev yapan birçok hakem de PFDK’ya sevk edildi. Gelişmelerin ardından Galatasaray da konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Galatasaray açıklamasında Adana Demirspor'ın sahadan çekildiği maça değindi.

Galatasaray'ın açıklamalarının tamamı şu şekilde: 

'Galatasaray Spor Kulübü olarak, uzun süredir Türk futbolunda adalet, şeffaflık ve etik değerlerin eksiksiz şekilde sağlanması gerektiğini savunmaktayız. Bu doğrultuda, 26 Ekim 2023 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu'na sunduğumuz resmî yazımızda Türk futbolunun yapısal sorunlarına ilişkin önerilerimizi detaylı biçimde paylaşmıştık.

Ayrıca, 9 Şubat 2025'te oynadığımız Adana Demirspor karşılaşmasının ardından ortaya çıkan şüpheli durumlar üzerine gerekli araştırmaların yapılması için de hukuki girişimlerde bulunmuştuk.

Kulübümüze karşı takındığı hasmane tutumu, söylemleri ve skandal kararları ile tanınan hakem hakkında görüşümüz ve açıklamalarımız da herkesin malumudur.

Bugün gelinen noktada, aynı hakemin 'bahis oynadığı' iddiasıyla tedbirli olarak disipline sevk edilmesi, o dönemdeki endişelerimizin haklılığını ortaya koymaktadır.

Söz konusu başvurularımızda da vurguladığımız üzere, Türk futbolunun Avrupa'nın önde gelen ligleri arasına girebilmesi için köklü bir reform sürecine ihtiyaç vardır. Adaletin tam olarak sağlanabilmesi adına tüm paydaşlar arasında şeffaflığın ve hesap verebilirliğin güçlendirilmesi artık ertelenemez bir zorunluluktur.

Bugün de aynı kararlılıkla, futbolun her kademesinde adaletin sağlanması ve güvenin yeniden inşası için sürecin yakından takipçisi olmaya devam ediyoruz.

Türk futbolunun gelişimi için;

• Federasyon, kulüpler ve tüm paydaşların katılımıyla bağımsız bir Tahkikat Komisyonu kurulması,

• Hakem atama sisteminin objektif, denetlenebilir bir yapıya kavuşturulması,

• Medya ve kamuoyu ilişkilerinde etik ilkelerin güçlendirilmesi, öncelikli adımlar arasında yer almaktadır.

Galatasaray Spor Kulübü olarak, Türk futbolunun geleceği için adil, şeffaf ve güvenilir bir ortamın oluşması adına başta Türkiye Futbol Federasyonu olmak üzere futbolun tüm paydaşlarıyla her zaman iş birliği içinde olmaya hazır olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz.'

