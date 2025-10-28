Galatasaray, Adana Demirspor Maçını Hatırlatarak "Komisyon Kurulsun" Çağrısı Yaptı
TFF Başkanı’nın açıklamalarının ardından patlak veren bahis skandalı futbol camiasında tartışılmaya devam ediyor. Skandala karışan hakemlerin isimlerinin netleşmesiyle birlikte Galatasaray da konuyla ilgili bir açıklama yayımladı. Sarı-kırmızılı kulüp, Adana Demirspor’un sahadan çekildiği maça vurgu yaparak, olayın aydınlatılması için bir “komisyon” kurulması çağrısında bulundu.
Galatasaray yeni bir açıklama yayınladı.
Galatasaray açıklamasında Adana Demirspor'ın sahadan çekildiği maça değindi.
