Zorbay Küçük'ün Taraftarlara Hakaret Davası Açarak Gelir Elde Etmesi Yeniden Gündem Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.10.2025 - 21:35

Zorbay Küçük'ün adı TFF'nin açıkladığı bahis yaptığı iddia edilen 152 hakem arasında yer aldı. Bu sezon da birçok maçta görev yapan Küçük'ün sevk sonrası nasıl bir ceza olacağı merak konusu.

Öte yandan tecrübeli hakem daha önce farklı bir konuyla gündeme gelmişti. İddiaya göre Zorbay Küçük, kendisine sosyal medyada hakaret eden isimlere dava açıyordu ve bunu gelir kapısı haline getirmişti.

152 hakemin yer aldığı listede Zorbay Küçük'ün de adı bahis skandalında geçiyor.

TFF, bahis oynadığı tespit edilen 152 hakemin PFDK’ya sevk edildiğini açıkladı. Üst klasmanda yer alan isimler arasında Zorbay Küçük, Egemen Artun, Mehmet Ali Özer, Melih Kurt, Muhammed Selim Özbek, Seyfettin Alper Yılmaz ve Yunus Dursun da yer alıyor.

Özellikle Küçük'ün üst düzey maçlar alması dikkat çekerken, o maçlar mercek altına alınmaya başlandı. Ancak Zorbay Küçük'ün geçmişte adının karıştığı bir olay daha akıllara geldi.

Davaları gelir kapısı yapmış.

Kasım 2024’te gündeme gelen bir habere göre, Arda Kardeşler ve Zorbay Küçük’ün 500’ün üzerinde hakaret davası açtığı ve bu davalardan 11 milyon TL’nin üzerinde gelir elde edebileceği öne sürülmüştü. Haberde, Yağız Sabuncuoğlu da durumu doğrulayarak, iki savcıyla görüşüp teyit ettiğini belirtmiş ve Kardeşler ile Küçük’ün son 5-6 yıl içinde kendilerine yöneltilen hakaretlere karşı açtıkları davaları adeta bir gelir kapısı hâline getirdiklerini ifade etmişti.

O günlerde tepki çeken bu hareketten sonra Zorbay Küçük'ün adının bir de bahis skandalına karışması sosyal medyada taraftarlar tarafından eleştiri konusu oldu.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
