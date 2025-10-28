Zorbay Küçük'ün Taraftarlara Hakaret Davası Açarak Gelir Elde Etmesi Yeniden Gündem Oldu
Zorbay Küçük'ün adı TFF'nin açıkladığı bahis yaptığı iddia edilen 152 hakem arasında yer aldı. Bu sezon da birçok maçta görev yapan Küçük'ün sevk sonrası nasıl bir ceza olacağı merak konusu.
Öte yandan tecrübeli hakem daha önce farklı bir konuyla gündeme gelmişti. İddiaya göre Zorbay Küçük, kendisine sosyal medyada hakaret eden isimlere dava açıyordu ve bunu gelir kapısı haline getirmişti.
152 hakemin yer aldığı listede Zorbay Küçük'ün de adı bahis skandalında geçiyor.
Davaları gelir kapısı yapmış.
