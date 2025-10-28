Türkiye-Kosova Maçında Korku Dolu Anlar Yaşandı: Hakem Seremonide Yere Yığıldı
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Kosova ile İzmir’de karşılaştığı maç öncesi seremonide korku dolu anlar yaşandı. Maçın Polonyalı orta hakemi Michalina Diakow, milli marşlar okunurken aniden bayıldı. UEFA Uluslar B Ligi play-out rövanş karşılaşması öncesinde yaşanan bu olay, Gürsel Aksel Stadı’nda büyük endişe yarattı.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Diakow, diğer hakemlerle birlikte soyunma odasına götürüldü. Baygınlık geçirdiği bildirilen Diakow, maçın devamında 4. hakem olarak görev aldı. Karşılaşmanın orta hakemliğini ise Miriama Bockova üstlendi.
Hakemin bayıldığı anlar büyük paniğe neden oldu.
Hakem ilk müdahalenin ardından kısa sürede ayağa kalktı.
