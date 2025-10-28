onedio
Türkiye-Kosova Maçında Korku Dolu Anlar Yaşandı: Hakem Seremonide Yere Yığıldı

28.10.2025 - 20:54

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Kosova ile İzmir’de karşılaştığı maç öncesi seremonide korku dolu anlar yaşandı. Maçın Polonyalı orta hakemi Michalina Diakow, milli marşlar okunurken aniden bayıldı. UEFA Uluslar B Ligi play-out rövanş karşılaşması öncesinde yaşanan bu olay, Gürsel Aksel Stadı’nda büyük endişe yarattı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Diakow, diğer hakemlerle birlikte soyunma odasına götürüldü. Baygınlık geçirdiği bildirilen Diakow, maçın devamında 4. hakem olarak görev aldı. Karşılaşmanın orta hakemliğini ise Miriama Bockova üstlendi.

Hakemin bayıldığı anlar büyük paniğe neden oldu.

Hakem ilk müdahalenin ardından kısa sürede ayağa kalktı.

Diakow, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından diğer hakemlerle birlikte soyunma odasına alındı. Baygınlık geçirdiği öğrenilen Diakow, maçın geri kalanında 4. hakem olarak görev yaptı. Maçın orta hakemliğini ise Miriama Bockova üstlendi.

