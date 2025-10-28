onedio
article/comments
2026 Dünya Kupası Öncesinde Arjantin'de Büyük Belirsizlik: Messi 2026'da Olacak mı?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.10.2025 - 18:53

Arjantin ve Barcelona'nın efsane futbolcusu Lionel Messi, MLS ekibi Inter Miami ile sözleşmesini 3 yıl daha uzattı. Haziran ayında 39 yaşına girecek olan Messi, emekliliği şimdilik düşünmediğini gösterdi.

2026 Dünya Kupası’nda Arjantin formasıyla sahada olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor; Messi’nin “düşünüyorum” yanıtı bile Arjantinlileri rahatlatmadı.

Messi, 2026'da olmak istiyor ama fiziksel durumu önemli...

NBC News’e konuşan sekiz kez Ballon d’Or kazanan Messi, önümüzdeki yıl fiziksel durumunu gözden geçireceğini ve ABD, Meksika ile Kanada’da düzenlenecek Dünya Kupası’nda oynayıp oynamayacağına bu değerlendirmeye göre karar vereceğini açıkladı.

"Yüzde 100 orada olabilecek miyim?"

“Dünya Kupası’nda yer almak olağanüstü bir deneyim ve bunu çok isterim,” diyen Messi, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Orada olmak, iyi durumda olmak ve takımım için anlamlı bir katkı sağlamak istiyorum. Bunu, Inter Miami ile önümüzdeki sezon öncesi antrenmanlarda günlük olarak değerlendireceğim; gerçekten yüzde 100 hazır olup olamayacağımı ve faydalı olup olamayacağımı gördükten sonra kararımı vereceğim.”

Messi, turnuvanın önemine de dikkat çekerek, “Çok heyecanlıyım çünkü bu bir Dünya Kupası. Son kazandığımız kupayı sahada savunabilmek muazzam bir şey. Milli takımla oynamak her zaman bir rüya,” dedi.

"Dünya Kupası hayatımın amacıydı"

Reuters’ın haberine göre, Messi’nin kariyerinde Arjantin Milli Takımı ile elde ettiği başarılar, kulüp kariyerinin biraz gerisinde kalmıştı. Ancak 2021 Copa America zaferinin ardından, 2022 Dünya Kupası’nda Fransa’yı penaltılarla 4-2 yenerek şampiyonluğu kazanan Messi, eleştirilere adeta noktayı koydu.

Messi, Dünya Kupası zaferiyle ilgili olarak yıllar sonra şunları söyledi:

“Hayatımın amacıydı. Profesyonel anlamda eksik tek şey oydu çünkü bireysel ve Barcelona ile takım bazında her şeyi başarma fırsatım oldu. Bence her oyuncunun hayali budur. Bir oyuncuya hayalini sorduğunuzda, hayali dünya şampiyonu olmaktır.”

Arjantin formasıyla bugüne kadar 195 maça çıkan Messi, 114 gol kaydederek ülkesinin en fazla gol atan futbolcusu unvanını elinde bulunduruyor.

