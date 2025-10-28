2026 Dünya Kupası Öncesinde Arjantin'de Büyük Belirsizlik: Messi 2026'da Olacak mı?

“Dünya Kupası’nda yer almak olağanüstü bir deneyim ve bunu çok isterim,” diyen Messi, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Orada olmak, iyi durumda olmak ve takımım için anlamlı bir katkı sağlamak istiyorum. Bunu, Inter Miami ile önümüzdeki sezon öncesi antrenmanlarda günlük olarak değerlendireceğim; gerçekten yüzde 100 hazır olup olamayacağımı ve faydalı olup olamayacağımı gördükten sonra kararımı vereceğim.”

Messi, turnuvanın önemine de dikkat çekerek, “Çok heyecanlıyım çünkü bu bir Dünya Kupası. Son kazandığımız kupayı sahada savunabilmek muazzam bir şey. Milli takımla oynamak her zaman bir rüya,” dedi.