2026 Dünya Kupası Öncesinde Arjantin'de Büyük Belirsizlik: Messi 2026'da Olacak mı?
Arjantin ve Barcelona'nın efsane futbolcusu Lionel Messi, MLS ekibi Inter Miami ile sözleşmesini 3 yıl daha uzattı. Haziran ayında 39 yaşına girecek olan Messi, emekliliği şimdilik düşünmediğini gösterdi.
2026 Dünya Kupası’nda Arjantin formasıyla sahada olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor; Messi’nin “düşünüyorum” yanıtı bile Arjantinlileri rahatlatmadı.
Messi, 2026'da olmak istiyor ama fiziksel durumu önemli...
"Yüzde 100 orada olabilecek miyim?"
"Dünya Kupası hayatımın amacıydı"
