Türk Futbolundaki Bahis Skandalı Büyüyor: “Bahisçi Hakemler” Operasyonunda İki Hakemin Kimliği Belli Oldu
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun bahisçi hakemler açıklamasıyla Türkiye gündemine bomba gibi düşen bahis skandalı sonrasında her geçen dakika yeni bir detay ortaya çıkıyor. Son olarak yeni bir gelişmeyi de gazeteci Umut Eken duyurdu. Eken’in haberine göre; bahis oynadığı belirlenen 2 Süper Lig hakeminin isimlerine ulaşıldı. O hakemler; A.Ş. ve T. D.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TFF Başkanı, bahisçi hakemler açıklamasıyla bombayı patlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İki Süper Lig hakeminin adı belli oldu!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın