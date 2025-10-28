Türk Futbolundaki Bahis Skandalı Büyüyor: “Bahisçi Hakemler” Operasyonunda İki Hakemin Kimliği Belli Oldu

Gazeteci Umut Eken’in iddiasına göre; “Süper Lig ve 1. Lig’de maç yöneten üst klasman hakemlerinden önemli isimlerin bahis hesapları olduğu tespit edildi. Ulaşabildiğim iki isim A.Ş. ve T.D.”

Umut Eken, ‘‘Hakemlerden biri geçen sezon ve bu sezon en fazla maç alanlardan. Diğeri ise geçen sezon verdiği bir kararla uzun süre futbol gündemini meşgul eden hakem. İki hakemin hesabı da, 2020-2021 sezonunda 2. ve 3. Lig’in naklen yayın haklarını alan platformda açılmış hesaplar değil. Hakemler A.Ş. ve T.D.‘nin, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun da hesabının olduğu platformda üyelikleri var. Bahis hesabı olan hakemleri teyit ettirdikçe, avukatımın da izin verdiği şekliyle isim ve soy isimlerini baş harflerini paylaşacağım” dedi.

Bahis hesabı olan üst klasman hakemlerinden bir diğeri F.A. F. A.’nın 2. ve 3. Lig maçlarını yayınlayan platformda üyeliği bulunuyor.