Türk Futbolundaki Bahis Skandalı Büyüyor: “Bahisçi Hakemler” Operasyonunda İki Hakemin Kimliği Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.10.2025 - 13:24 Son Güncelleme: 28.10.2025 - 13:29

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun bahisçi hakemler açıklamasıyla Türkiye gündemine bomba gibi düşen bahis skandalı sonrasında her geçen dakika yeni bir detay ortaya çıkıyor. Son olarak yeni bir gelişmeyi de gazeteci Umut Eken duyurdu. Eken’in haberine göre; bahis oynadığı belirlenen 2 Süper Lig hakeminin isimlerine ulaşıldı. O hakemler; A.Ş. ve T. D.

TFF Başkanı, bahisçi hakemler açıklamasıyla bombayı patlattı.

İbrahim Hacıosmanoğlu 'Profesyonel liglerde 571 aktif hakemimizden 371’inin bahis hesabı olduğu ve 152’sinin aktif olarak bahis oynadığı tespit edilmiştir. Üst klasman hakem 7, üst klasman yardımcı hakem 15, klasman hakem 36, klasman yardımcı hakem 94… Bunların içinde 10 hakemin 10 binin üzerinde, 42 hakemin ayrı ayrı 1.000’in üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18 binin üzerinde bahis oynadığı, bazı hakemlerin ise tek bir seferlik bahis oynadığı tespit edilmiştir“ dedi.  Ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İki Süper Lig hakeminin adı belli oldu!

Gazeteci Umut Eken’in iddiasına göre; “Süper Lig ve 1. Lig’de maç yöneten üst klasman hakemlerinden önemli isimlerin bahis hesapları olduğu tespit edildi. Ulaşabildiğim iki isim A.Ş. ve T.D.”

Umut Eken, ‘‘Hakemlerden biri geçen sezon ve bu sezon en fazla maç alanlardan. Diğeri ise geçen sezon verdiği bir kararla uzun süre futbol gündemini meşgul eden hakem. İki hakemin hesabı da, 2020-2021 sezonunda 2. ve 3. Lig’in naklen yayın haklarını alan platformda açılmış hesaplar değil. Hakemler A.Ş. ve T.D.‘nin, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun da hesabının olduğu platformda üyelikleri var. Bahis hesabı olan hakemleri teyit ettirdikçe, avukatımın da izin verdiği şekliyle isim ve soy isimlerini baş harflerini paylaşacağım” dedi.

Bahis hesabı olan üst klasman hakemlerinden bir diğeri F.A. F. A.’nın 2. ve 3. Lig maçlarını yayınlayan platformda üyeliği bulunuyor.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
