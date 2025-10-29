Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray… “Bahisçi Hakemler”in Yönettiği Maçlarda Hangi Takım Kaç Puan Topladı?
Türk futbolunda bomba etkisi yaratan ‘Bahisçi Hakemler’ operasyonunda aralarında üst klasman hakemlerinin de yer aldığı 152 hakem bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK’ya sevk edildi. Spor İstatistikleri Uzmanı Gazeteci Taner Karaman’ın verdiği bilgilere göre; Bahis oynadığı tespit edilen hakemlerin yönettiği maçlarda takımların maç başına topladıkları puanlar listesinin ilk sırasında 2.14 puan ortalaması ile Fenerbahçe yer alıyor.
Türk futbolunda kaos! 152 hakem bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK’ya sevk edildi.
Birbirinden ilginç istatistikler!
Bahis oynadığı tespit edilen hakemlerin yönettiği maçlarda takımların maç başına topladıkları puanlar listesi:
