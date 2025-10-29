onedio
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray… “Bahisçi Hakemler”in Yönettiği Maçlarda Hangi Takım Kaç Puan Topladı?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.10.2025 - 10:27 Son Güncelleme: 29.10.2025 - 10:28

Türk futbolunda bomba etkisi yaratan ‘Bahisçi Hakemler’ operasyonunda aralarında üst klasman hakemlerinin de yer aldığı 152 hakem bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK’ya sevk edildi. Spor İstatistikleri Uzmanı Gazeteci Taner Karaman’ın verdiği bilgilere göre; Bahis oynadığı tespit edilen hakemlerin yönettiği maçlarda takımların maç başına topladıkları puanlar listesinin ilk sırasında 2.14 puan ortalaması ile Fenerbahçe yer alıyor.

Türk futbolunda kaos! 152 hakem bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK’ya sevk edildi.

TFFbahis oynadığı belirlenen 152 hakemin PFDK’ya sevk edildiğini duyurdu. Üst klasmanda yer alan hakemler arasında Zorbay Küçük, Egemen Artun, Mehmet Ali Özer, Melih Kurt, Muhammed Selim Özbek, Seyfettin Alper Yılmaz ve Yunus Dursun bulunuyor.

PFDK'ya sevk edilen tüm isimler şu şekilde oldu: 

Abdullah Yakçinkaya, Abdullah Murat Yoldaş, Abdulsamet Şenoğlu, Abdülselam Koçak, Adem Mazlum, Ahmet Türkeş, Ahmet Emre Demirci, Ahmet Kıvanç Kader, Ahmet Tolga Tomar, Ali Bilen, Ali Emir Yolcu, Ali Mert Beyde, Alirıza Altunbakır, Arif Taşkın, Atahan Kandır, Atakan Yüzlü, Aykut Yılmaz, Azem Zorlu, Baran Karaman, Baran Can Durmuş, Batuhan Topçu, Baykal Tuna, Bedirhan Efeakdoğan, Berat Osmancıklı, Berk Sipahi, Berk Tezcan, Berkan Çetin, Buğra Doğhan, Burak Doğru, Burak Yanardağ, Cem Harman, Ceyhun Elmas, Cihad Buyurgan, Cihan Ahmet Göre, Cihat Sevi, Coşkun Yalçın, Çağrı Ateş, Egemen Artun, Emre Kaya, Eray Görgün, Erdoğan Sertan Akman, Eren Gökmen, Eren Öksüzler, Erkan Arslan, Eyup Özer, Faruk Yağlı, Fatih Yüzbaşı, Fatih Tizci, Furkan Yıldız, Furkan Çıraklar, Furkan Kocayıldız, Furkan Genç, Furkan Şekerci, Göktan Demeli, Göktuğ Hazar Erel, Hakan Tunç, Hakan Yurtseven, Hakan Erkan, Hakan Şahin, Hakan Can Yılmaz, Halim Kolancı, Hasan Erdoğan, Hikmet Ayberk Han Tiryaki, Hüseyin Sağlık, İbrahim Bayram, İbrahim Alaka, İbrahim Zengin, İlyas Samet Yelen, Kerem Yıldız, Mehmet Akıncık, Mehmet Ali Özer, Mehmet Ali Yılmaz, Mehmet Alperen Güçyetmez, Mehmet Can Koç, Mehmet Sıraç Akpınar, Melih Kurt, Melih Eser, Melih Sayın, Merdani Mert Çölgeçen, Mert Öztürk, Mert Baykal, Mert Şahin, Mertcan Tezcan, Mertcan Erölmez, Mertcan Tubay, Metin Yalçın, Miraç Yıldırım, Muammer Sarıdağ, Muhammed Burak Tufan, Muhammed Mehmetcan Söylemez, Muhammed Selim Özbek, Muhammed Seyda Demirel, Muhammet Cafer Algül, Muhammet Mahmut Delimazı, Mustafa Özel, Mustafa Sert, Mustafa Boylu, Mustafa Başol Sorgunlu, Mustafa Soner Yüce, Mücahit Değirmenci, Necmi Akıncı, Nevzat Okat, Nuri Miski, Nurullah Bayram, Nurullah Kırbaş, Ogün Keleş, Oğuzhan Anıl, Okan Taşköprü, Onur Han, Onur Tomak, Onur Akıncı, Osman Arslan, Osman Can Açıklar, Ömer Mutlu, Ömer İnci, Ömer Şivka, Ömer Faruk Büyüke ken, Ömer Faruk Topcu, Önder Demir, Recep Güneş, Recep Tayyip Keleş, Rıdvan Çevik, Rüştü Muhammed Orcan, Sabri Emre Tekin, Sadık Eren Ulusoy, Sait Tuzcu, Satılmış Furkan Demir, Selami Dursun, Selçuk Gökgöz, Semih Kurtuluş, Serdar Soydan, Seyfettin Alper Yılmaz, Süleyman Oral, Süleyman Soyütürk, Şenol Bektaş, Taha Berke El, Tayfun Güz, Tolga Düyüncü, Turhan Beyke, Ufuk Tatlıcan, Ufuk Çelebi, Ufuk Osman Solmaz, Ulaş Kaçmaz, Umut Kaptan, Umut Yalçınkaya, Umut İkisi, Yakup Yapıcı, Yasin Şen, Yasin Emre Ceylan, Yunus Dursun, Yunus Emre Çiftçi, Zorbay Küçük

Spor İstatistikleri Uzmanı Gazeteci Taner Karaman’ın haberine göre; Bahis oynayan hakemler son 5 yılda Süper Lig'de 4.hakemlik hariç 185 kez görev aldı. Bu hakemler en fazla Trabzonspor maçlarında yer alırken (27), Beşiktaş maçlarında 20, Fenerbahçe maçlarında 15, Galatasaray maçlarında 12 kez bulundu. Hakemlerin Süper Lig'de görevleri ise şu şekilde dağılıyor: 87 orta hakem, 39 yardımcı hakem, 38 VAR, 17 VAR.

Bahis oynadığı tespit edilen hakemlerin yönettiği maçlarda takımların maç başına topladıkları puanlar listesinde ise listenin ilk sırasında 2.14 puan ortalaması ile Fenerbahçe yer alırken, Beşiktaş 1.28 ile şampiyonluk kovalayan ekipler içerisinde en aşağıda yer alıyor.

Bahis oynadığı tespit edilen hakemlerin yönettiği maçlarda takımların maç başına topladıkları puanlar listesi:

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
