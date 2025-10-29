Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray… “Bahisçi Hakemler”in Yönettiği Maçlarda Hangi Takım Kaç Puan Topladı?

Spor İstatistikleri Uzmanı Gazeteci Taner Karaman’ın haberine göre; Bahis oynayan hakemler son 5 yılda Süper Lig'de 4.hakemlik hariç 185 kez görev aldı. Bu hakemler en fazla Trabzonspor maçlarında yer alırken (27), Beşiktaş maçlarında 20, Fenerbahçe maçlarında 15, Galatasaray maçlarında 12 kez bulundu. Hakemlerin Süper Lig'de görevleri ise şu şekilde dağılıyor: 87 orta hakem, 39 yardımcı hakem, 38 VAR, 17 VAR.

Bahis oynadığı tespit edilen hakemlerin yönettiği maçlarda takımların maç başına topladıkları puanlar listesinde ise listenin ilk sırasında 2.14 puan ortalaması ile Fenerbahçe yer alırken, Beşiktaş 1.28 ile şampiyonluk kovalayan ekipler içerisinde en aşağıda yer alıyor.