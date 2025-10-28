Zorbay Küçük Kimdir? Zorbay Küçük'ün Yönettiği Maçlar Hangileri?

Zorbay Küçük, hakemlik kariyerine 2010 yılında başladı. Süper Lig’deki ilk görevini 2017-2018 sezonunda Trabzonspor ile Kardemir Karabükspor arasında oynanan maçta üstlendi. 2021 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan Küçük, ancak 8-11 Mayıs tarihlerinde Nyon’da yapılan FIFA testleri ve kural sınavını geçemedi. Daha sonra yapılan telafi sınavında da başarılı olamayınca, UEFA’nın Ocak ayına kadar planlanan organizasyonlarında görev alamaz hâle geldi.