onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Zorbay Küçük Kimdir? Zorbay Küçük'ün Yönettiği Maçlar Hangileri?

Zorbay Küçük Kimdir? Zorbay Küçük'ün Yönettiği Maçlar Hangileri?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.10.2025 - 20:38

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis oynadığı belirlenen 152 hakemi kamuoyuna duyurdu. Listede 7 üst klasman hakemi de yer alırken, öne çıkan isimlerden biri Zorbay Küçük oldu. Peki, hakem Zorbay Küçük kimdir, kaç yaşında ve hangi şehirden gelmektedir? İşte Zorbay Küçük’ün hayatı ve futbol kariyerine dair merak edilen ayrıntılar…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Zorbay Küçük kimdir?

Zorbay Küçük kimdir?

Zorbay Küçük, 18 Ekim 1992’de Adana’da dünyaya geldi. Eski futbolcu ve teknik direktör Feyzullah Küçük’ün oğlu olan Zorbay, eğitimini Adana Erkek Lisesi’nde tamamladıktan sonra Adana Çukurova Üniversitesi Ekonometri Bölümü’nden mezun oldu.

Hakemlik kariyeri nasıl başladı?

Hakemlik kariyeri nasıl başladı?

Zorbay Küçük, hakemlik kariyerine 2010 yılında başladı. Süper Lig’deki ilk görevini 2017-2018 sezonunda Trabzonspor ile Kardemir Karabükspor arasında oynanan maçta üstlendi. 2021 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan Küçük, ancak 8-11 Mayıs tarihlerinde Nyon’da yapılan FIFA testleri ve kural sınavını geçemedi. Daha sonra yapılan telafi sınavında da başarılı olamayınca, UEFA’nın Ocak ayına kadar planlanan organizasyonlarında görev alamaz hâle geldi.

Neden saldırıya uğramıştı?

Neden saldırıya uğramıştı?

Zorbay Küçük, 6 Mart 2022’deki Fenerbahçe-Trabzonspor maçında, ilk yarının bitiş düdüğünün ardından sahaya giren bir taraftarın saldırısına maruz kaldı. Bu olay, maç güvenliği ve hakemlerin sahadaki emniyeti konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirmişti.

Bu sezon hangi maçları yönetti?

Bu sezon hangi maçları yönetti?

Süper Lig

▪ Kocaelispor-Samsunspor

Başakşehir-Eyüpspor

▪ Rizespor-Gençlerbirliği

▪ Alanyaspor-Galatasaray

▪ Trabzonspor-Eyüpspor

TFF 1. Lig

▪Erokspor-Bodrumspor

AVRUPA

▪ Rosenborg-Hammarby (Konferans Ligi elemeleri)

▪ Drita-Differdange (Şampiyonlar Ligi elemeleri

▪ Kairat-Real Madrid (UEFA Gençlik Ligi)

Hangi sebeple PFDK'ya sevk edildi?

Hangi sebeple PFDK'ya sevk edildi?

TFF'den yapılan açıklamada 'Üst Klasman Hakemi ZORBAY KÜÇÜK’ün futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.' denildi.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın