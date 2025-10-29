Bahisçi Hakemlerden Zorbay Küçük’ten İlk Açıklama: “2 Tane 20’şer Liralık Bahis Yaptım”

Gazeteci Ersin Düzen’in iddiasına göre; Zorbay Küçük yakın çevresine bahis yapmadığını ancak kendisine ait hesaptan 20'şer liradan 2 tane olmak üzere toplam 40 TL'lik Arjantin Ligi'ne bahis yapıldığını söyledi. Zorbay Küçük, ayrıca bahis hesabına gönderilen parayı kimin gönderdiğini bilmediğini söyledi.

Son günlerde Türk futbolundaki bahis skandalını UEFA ve FIFA da yakından takip ediyor. UEFA ve FIFA'nın konuyla ilgili kısa süre içinde soruşturma açması bekleniyor.