Bahisçi Hakemlerden Zorbay Küçük’ten İlk Açıklama: “2 Tane 20’şer Liralık Bahis Yaptım”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.10.2025 - 14:20

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yaptığı 'bahis oynayan hakemler' açıklamasının yankıları sürüyor. Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen üst klasman hakemlerinden Zorbay Küçük ilk kez konuştu, hesabından oynanan bahisleri anlattı.

Türk futbolundaki "bahis oynayan hakemler" depreminde yeni detaylar ortaya çıkıyor.

Gazeteci Ersin Düzen’in iddiasına göre; Zorbay Küçük yakın çevresine bahis yapmadığını ancak kendisine ait hesaptan 20'şer liradan 2 tane olmak üzere toplam 40 TL'lik Arjantin Ligi'ne bahis yapıldığını söyledi. Zorbay Küçük, ayrıca bahis hesabına gönderilen parayı kimin gönderdiğini bilmediğini söyledi.

Son günlerde Türk futbolundaki bahis skandalını UEFA ve FIFA da yakından takip ediyor. UEFA ve FIFA'nın konuyla ilgili kısa süre içinde soruşturma açması bekleniyor.

Ersin Düzen şu ifadeleri kullandı:

twitter.com

“Zorbay Küçük süreciyle ilgili edindiğim bilgileri paylaşıyorum. Bu bir haberdir, içinde yorumum yoktur…

MHK Başkanı, TFF Başkanı’nın basın toplantısından sonra UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti’ye bilgi veriyor.  Zorbay Küçük, FIFA hakemi ve normalde görevi vardı. 

Zorbay Küçük, maçın kendisinden alındığını UEFA’dan gelen mail ile öğreniyor. Durumu sorgulayınca bahis mevzusundan haberi oluyor. 

Zorbay Küçük, yakın çevresine bahis yapmadığını, ancak kendisine ait hesaptan 20’şer liradan 2 tane olmak üzere toplam 40 tl’lik Arjantin ligine bahis yapıldığını söylüyor. 

Zorbay Küçük, yakın çevresine ayrıca bahis hesabına gönderilen parayı kimin gönderdiğini bilmediğini söylüyor. 

İşin UEFA boyutu da önemli. Zorbay Küçük, bir çok uluslararası maçta görev yaptı. UEFA ve FIFA, TFF ile sürekli temas halinde kalacak. Ayrıca UEFA da bu konuda soruşturma açmayı planlıyor.”

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
