İslam Memiş Altının Alınacağı Tarihi Açıkladı

Altın fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. En çok aranan soruların başında 'Altın düştü mü?' 'Gram altın ne kadar oldu?' 'Altın ne zaman düşecek?' geliyor. Altına yatırım yapmak isteyenler altının düşüşe devam edip etmeyeceği ve alınıp alınmayacağı tarihi merak ediyor. Finans Analisti İslam Memiş, merak edilen sorunun yanıtını verdi. Memiş, yatırımcıyı uyararak Kasım ayına dikkat çekti.

