İslam Memiş Altının Alınacağı Tarihi Açıkladı

İslam Memiş Altının Alınacağı Tarihi Açıkladı

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
30.10.2025 - 11:29

Altın fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. En çok aranan soruların başında 'Altın düştü mü?' 'Gram altın ne kadar oldu?' 'Altın ne zaman düşecek?' geliyor. Altına yatırım yapmak isteyenler altının düşüşe devam edip etmeyeceği ve alınıp alınmayacağı tarihi merak ediyor. Finans Analisti İslam Memiş, merak edilen sorunun yanıtını verdi. Memiş, yatırımcıyı uyararak Kasım ayına dikkat çekti. 

Kaynak

30 Ekim Perşembe altın fiyatları: Gram altın ne kadar?

30 Ekim Perşembe altın fiyatları: Gram altın ne kadar?

Altın fiyatları 16 Ekim Perşembe gününe yükselişle başladı. Gram altın saat 11.00 itibarıyla 5 bin 352 TL seviyesini gördü. Ons Altın ise 3 bin 969 dolara çıktı. İşte altın fiyatları:

Gram altın ne kadar?

Gram altın 5.352 TL

Çeyrek altın fiyatı

Çeyrek altın 9.154 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 18.303 TL

Tam altın fiyatı

Tam altın 35.779 TL

Cumhuriyet altın fiyatı

Cumhuriyet altını 36.503 TL

Altın düşüşü devam edecek mi?

Altın düşüşü devam edecek mi?

Geçtiğimiz haftalarda altın rekor üstüne rekor kırdı. Tarihi rakamlarına ulaşan altın, düşüşe geçti. Peki altın neden düştü? Düşüşe devam edecek mi? Son dönemde küresel risk algısının azalması altın fiyatlarına da yansıdı. Doların yükselmesi Ons Altın fiyatları aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Altının düşüşe geçmesinin nedeni doların yükselmesi, yüksek faizler, yatırımcıların karşılar satışı olarak açıklanabilir. Merkez bankalarının sıkı para politikası ve faiz oranlarını yüksek tutması da altın fiyatlarını düşüren etkenlerden.

Altın ne zaman düşecek? İslam Memiş altının alınacağı tarihi açıkladı.

Altın ne zaman düşecek? İslam Memiş altının alınacağı tarihi açıkladı.

YouTube hesabında altına dair yorumlarda bulunan Finans Analisti İslam Memiş, merak edilen soruları yanıtladı. Altının düşüş tarihini veren Memiş, kasım ayına dikkat çekti. 

İslam Memiş, şu ifadeleri kullandı:

'Kasım ayında ons altın ve gram altında düşüş yönü beklentimin devam ettiğini söyleyebilirim. Ancak sert dalgalanmalara hazır olun yıl sonuna kadar piyasada manipülasyon fiyatlandırması devam edecek. Eylül ayı itibarıyla manipülasyon fiyatlamasını yükseliş olarak görmüştünüz. Şimdi bu fiyatlamayı yıl sonuna kadar düşüş yönlü göreceksiniz.

Gram altın fiyatında 6282 TL seviyesi vardı. Fed sonrası tepki yükselişse birlikte 5800’lü rakamlar yeniden gündeme gelebilir. Kasım ayında ikinci tur alım fırsatı karşımızda olacak diye düşünüyorum. Tekrar tepki alımı gelmesi muhtemeldir.'

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
