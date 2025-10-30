İslam Memiş Altının Alınacağı Tarihi Açıkladı
Altın fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. En çok aranan soruların başında 'Altın düştü mü?' 'Gram altın ne kadar oldu?' 'Altın ne zaman düşecek?' geliyor. Altına yatırım yapmak isteyenler altının düşüşe devam edip etmeyeceği ve alınıp alınmayacağı tarihi merak ediyor. Finans Analisti İslam Memiş, merak edilen sorunun yanıtını verdi. Memiş, yatırımcıyı uyararak Kasım ayına dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
30 Ekim Perşembe altın fiyatları: Gram altın ne kadar?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Altın düşüşü devam edecek mi?
Altın ne zaman düşecek? İslam Memiş altının alınacağı tarihi açıkladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın