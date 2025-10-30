onedio
Karadağ'da Yaşayan Bir Türk Vatandaşı Başına Gelenleri Anlattı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.10.2025 - 16:59

Karadağ'da geçen hafta iki Türk vatandaşının Karadağlı bir genci darbettiği iddiaları ülkeyi ayağa kaldırdı. Olayın ardından Karadağ halkı sokaklara çıkarak Türklere ait iş yerlerini yaktı; 'Türklere ölüm' sloganıyla yürüdü. X'te Montenegro'ya gelen bir Türk vatandaşı yaşadıklarını anlattı.

Buradan izleyebilirsiniz:

"Can güvenliğimiz yok."

'Montenegro'ya son gelen Türklerdenim. Olaydan sonra yerel halk sokağa döküldü. 'Türkler ölsün' sloganıyla dolaşıyorlar. Sabah dışarı çıkacaktık, 3-4 gün evin içerisindeyiz. Hazırlandık tam çıkacağız kapımız çalındı. Delikten baktık hiç tanımadığımız biri. Ardından tekrar kapımız çalındı. Aradan 1.5 saat geçti yine kapımız yumruklandı. Zil çalmayı bıraktılar yumrukluyorlar. Gerçekten can güvenliğimiz yok. Başka eve taşınmak istiyoruz, Türklere ev yok diyorlar.'

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
