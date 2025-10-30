Bugün Resmen Başladı: Karadağ'a Giden Türk Vatandaşları Artık Vize Almak Zorunda
Karadağ, Başbakan Milojko Spajić'in daha önce yaptığı duyuru doğrultusunda, bordo pasaport sahibi Türk vatandaşları için uygulanan vize serbestisini geçici olarak askıya aldı. Türkiye'nin Karadağ Büyükelçiliği tarafından X'te yapılan resmi açıklamada bugünden itibaren Karadağ'a gidecek Türk vatandaşlarına vize uygulanacağı duyuruldu.
Artık Türk vatandaşları, Karadağ’a giderken vize almak zorunda?
90 günlük vize serbestisi vardı!
