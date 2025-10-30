onedio
Bugün Resmen Başladı: Karadağ'a Giden Türk Vatandaşları Artık Vize Almak Zorunda

Bugün Resmen Başladı: Karadağ'a Giden Türk Vatandaşları Artık Vize Almak Zorunda

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
30.10.2025 - 09:47

Karadağ, Başbakan Milojko Spajić'in daha önce yaptığı duyuru doğrultusunda, bordo pasaport sahibi Türk vatandaşları için uygulanan vize serbestisini geçici olarak askıya aldı. Türkiye'nin Karadağ Büyükelçiliği tarafından X'te yapılan resmi açıklamada bugünden itibaren Karadağ'a gidecek Türk vatandaşlarına vize uygulanacağı duyuruldu.

Artık Türk vatandaşları, Karadağ’a giderken vize almak zorunda?

Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçiliği, bugünden itibaren bordo pasaport sahibi Türk vatandaşlarının ülkeye girişte vize almak zorunda kalacağını duyurdu. Karadağ Başbakanı Milojko Spajić geçtiğimiz günlerde Türk vatandaşları için uygulanan vize serbestisinin geçici olarak askıya alınacağını açıklamıştı. 

Türkiye'nin Karadağ Büyükelçiliği tarafından X'te yapılan resmi açıklamada bugünden itibaren Karadağ'a gidecek Türk vatandaşlarına vize uygulanacağı duyuruldu. Açıklamada, Karadağ'ın Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasını kaldırdığı belirtilirken, 'Karadağ Dışişleri Bakanı'ndan aldığımız bilgiye göre bordo pasaporta sahip Türk vatandaşları 30 Ekim'den itibaren Karadağ'a giderken vize almak zorunda kalacak' ifadesi kullanıldı.

Seyahat öncesinde vizenin Ankara ya da İstanbul'daki Karadağ diplomatik temsilciliklerinden alınabileceği kaydedilirken Avustralya, ABD, Kanada, İrlanda Birleşik Krallık ve Şengen üyesi ülkelerde oturum izni olanların ise vizesiz Karadağ'a gidebileceği belirtildi.

90 günlük vize serbestisi vardı!

Türkiye ile Karadağ arasında Vize Muafiyeti Anlaşması çerçevesinde 'Türkiye ve Karadağ vatandaşı olan diplomatik, hususi, hizmet ve umuma mahsus pasaport hamilleri, birbirlerinin ülkesine, her altı ay içinde ilk giriş tarihinden itibaren doksan (90) günü aşmayan bir süre için veya transit geçiş maksadıyla vize almadan girebilir' hükmü bulunuyordu.

Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
