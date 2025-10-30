Bugün Resmen Başladı: Karadağ'a Giden Türk Vatandaşları Artık Vize Almak Zorunda

Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçiliği, bugünden itibaren bordo pasaport sahibi Türk vatandaşlarının ülkeye girişte vize almak zorunda kalacağını duyurdu. Karadağ Başbakanı Milojko Spajić geçtiğimiz günlerde Türk vatandaşları için uygulanan vize serbestisinin geçici olarak askıya alınacağını açıklamıştı.

Türkiye'nin Karadağ Büyükelçiliği tarafından X'te yapılan resmi açıklamada bugünden itibaren Karadağ'a gidecek Türk vatandaşlarına vize uygulanacağı duyuruldu. Açıklamada, Karadağ'ın Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasını kaldırdığı belirtilirken, 'Karadağ Dışişleri Bakanı'ndan aldığımız bilgiye göre bordo pasaporta sahip Türk vatandaşları 30 Ekim'den itibaren Karadağ'a giderken vize almak zorunda kalacak' ifadesi kullanıldı.

Seyahat öncesinde vizenin Ankara ya da İstanbul'daki Karadağ diplomatik temsilciliklerinden alınabileceği kaydedilirken Avustralya, ABD, Kanada, İrlanda Birleşik Krallık ve Şengen üyesi ülkelerde oturum izni olanların ise vizesiz Karadağ'a gidebileceği belirtildi.