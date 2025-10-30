onedio
Bir Anne "31 Nedir?" Diye Soran Küçük Oğluna Açıklama Yaptığı Anları Paylaştı

Merve Ersoy
30.10.2025 - 09:27

Genç bir anne, okulda her gün yeni bir kelime öğrenip merak eden oğlunun sorduğu soruyu ve kendisinin verdiği cevabı paylaştı. Oğlu, '31 nedir?' diye sorarken anne, '31 de 32 gibi bir sayı. Büyüdükçe bazı ihtiyaçlarımız oluyor. Yaradılışımızla alakalı. Ayıp ya da utanılacak bir şey değil. Özel bölgeyle alakalı.' açıklamasında bulundu.

Bir anne, oğlunun okulda duyup merak ettiği sorulara yanıt verdiği anları paylaştı.

'31 nedir?' diye soran oğluna '31 de bir sayı, 32 gibi. Büyüdükçe bazı hislerimiz, ihtiyaçlarımız doğuyor. Bu bizim yaratılışımız kaynaklı. Allah'ın verdiği doğal bir şey bu. Anladın mı? Mesela 31'in farklı isimleri de var. Ama biz Türkler bunu böyle isimlendirmişiz. Yani bu ayıp ya da utanılacak bir şey de değil. Kötü bir şey de değil. Aklına gelen soruları bana soracaksın böyle.” açıklamasında bulundu.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
