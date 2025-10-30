Bir Anne "31 Nedir?" Diye Soran Küçük Oğluna Açıklama Yaptığı Anları Paylaştı

'31 nedir?' diye soran oğluna '31 de bir sayı, 32 gibi. Büyüdükçe bazı hislerimiz, ihtiyaçlarımız doğuyor. Bu bizim yaratılışımız kaynaklı. Allah'ın verdiği doğal bir şey bu. Anladın mı? Mesela 31'in farklı isimleri de var. Ama biz Türkler bunu böyle isimlendirmişiz. Yani bu ayıp ya da utanılacak bir şey de değil. Kötü bir şey de değil. Aklına gelen soruları bana soracaksın böyle.” açıklamasında bulundu.