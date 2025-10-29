Kız İsteme Töreni Faciayla Bitti! Apartman Alev Aldı, 8 Kişi Mahsur Kaldı

Yangın saat 20.30 sıralarında Çukur Mahallesi’nde meydana geldi. Kız istemeye gelen kişiler sokakta havai fişek attı. Fırlatılan hava fişekler bir apartmana isabet etti. Binanın üçüncü katında yangın meydana geldi. Yangında 2’si çocuk 8 kişi mahsur kaldı. Dumandan etkilenen 8 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangında mahsur kalan kişilere yardım eden Yakup Akbaba olay anını şöyle anlattı:

“Kız istemeye geldiler, havai fişek fırlattılar havai fişeğin biri eve isabet etti. Ev yandı, bir topluca gençler olarak koştuk geldik. Yanar yanmaz koştuk, iki daireyi boşalttık, son katı boşaltamadık, kapıyı kırdık içeri girdik. İki bebek ve yaşlı bir abimizi aldık çıkardık. Diğerlerini de itfaiyeciler gelip çıkardı. Yedi kişi saydık biz, baygın olanlar vardı. İki tane çocuk baygındı, biri benim kucağımda biri de arkadaşın kucağında. Çok şükür kurtardık.”