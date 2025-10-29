onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Kız İsteme Töreni Faciayla Bitti! Apartman Alev Aldı, 8 Kişi Mahsur Kaldı

Kız İsteme Töreni Faciayla Bitti! Apartman Alev Aldı, 8 Kişi Mahsur Kaldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
29.10.2025 - 23:30

İstanbul Beyoğlu’nda kız isteme töreni faciayla bitti. Havaya atılan havai fişekler bitişikteki binaya sıçradı. Apartman alev aldı, 8 kişi mahsur kaldı. Olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri geldi. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Apartmanın alev aldığı anlar👇🏻

Sokakta atılan havai fişek apartmana isabet etti.

Sokakta atılan havai fişek apartmana isabet etti.

Yangın saat 20.30 sıralarında Çukur Mahallesi’nde meydana geldi. Kız istemeye gelen kişiler sokakta havai fişek attı. Fırlatılan hava fişekler bir apartmana isabet etti. Binanın üçüncü katında yangın meydana geldi. Yangında 2’si çocuk 8 kişi mahsur kaldı. Dumandan etkilenen 8 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangında mahsur kalan kişilere yardım eden Yakup Akbaba olay anını şöyle anlattı:

“Kız istemeye geldiler, havai fişek fırlattılar havai fişeğin biri eve isabet etti. Ev yandı, bir topluca gençler olarak koştuk geldik. Yanar yanmaz koştuk, iki daireyi boşalttık, son katı boşaltamadık, kapıyı kırdık içeri girdik. İki bebek ve yaşlı bir abimizi aldık çıkardık. Diğerlerini de itfaiyeciler gelip çıkardı. Yedi kişi saydık biz, baygın olanlar vardı. İki tane çocuk baygındı, biri benim kucağımda biri de arkadaşın kucağında. Çok şükür kurtardık.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
6
2
2
2
2
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın