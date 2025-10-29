Kız İsteme Töreni Faciayla Bitti! Apartman Alev Aldı, 8 Kişi Mahsur Kaldı
İstanbul Beyoğlu’nda kız isteme töreni faciayla bitti. Havaya atılan havai fişekler bitişikteki binaya sıçradı. Apartman alev aldı, 8 kişi mahsur kaldı. Olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri geldi. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Apartmanın alev aldığı anlar👇🏻
Sokakta atılan havai fişek apartmana isabet etti.
