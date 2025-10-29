onedio
Bedaş Duyurdu: İstanbul'da Yarın 25 İlçede Elektrik Kesilecek

Bedaş Duyurdu: İstanbul’da Yarın 25 İlçede Elektrik Kesilecek

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
29.10.2025 - 21:10

Bedaş, İstanbul Avrupa yakasında elektrik kesilecek ilçe, mahalle ve sokakları açıkladı. 30 Ekim'de İstanbul'un 25 ilçesinde elektrik kesintisi meydana gelecek. Elektrik kesintileri, arıza ve planlı bakım Bedaş'ın internet sitesinden sorgulanabiliyor. İşte 30 Ekim İstanbul'da elektrik kesilecek bölgeler.

Bedaş duyurdu: İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak yerler açıkladı.

Bedaş duyurdu: İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak yerler açıkladı.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), yarın (30 Ekim Perşembe) elektrik kesintisi yaşanacak yerleri açıkladı. İstanbullulara elektrik kesintisi uyarısında bulundu. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamada kentte 25 ilçede elektrik kesintisi yaşanacağı bilgisi paylaşıldı.

30 Ekim İstanbul Elektrik Kesintisi Yaşanacak Yerler

30 Ekim İstanbul Elektrik Kesintisi Yaşanacak Yerler

Elektrik kesintisi yaşanacak yerlerin ayrıntılarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
