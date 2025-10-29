Dünya Genelinde İnternet Kesintisi: Platformlar Çöktü, Uygulamalara Erişilmedi

Kısa süreli meydana gelen kesinti pek çok platform ve uygulamayı etkiledi. Microsoft 365, Xbox, Outlook, Starbucks, Costco, Kroger, AWS ve Azure platformları eş zamanlı çöktü. Blackbaud ve Minecraft gibi platformlar da internet kesintisinden etkilendi. Kullanıcılar yaşadıkları sorunları 'downdetector' gibi sitelerde dile getirdi. Sosyal medyada tepkilerin artmasının ardından yaşanan arıza kısa sürede giderildi.