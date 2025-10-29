onedio
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Dünya Genelinde İnternet Kesintisi: Platformlar Çöktü, Uygulamalara Erişilmedi

Dünya Genelinde İnternet Kesintisi: Platformlar Çöktü, Uygulamalara Erişilmedi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
29.10.2025 - 20:35

Dünya genelinde internet kesintisi meydana geldi. Kısa süreli gerçekleşen kesintiden onlarca platform etkilendi. Microsoft 365, Xbox, Outlook, Starbucks, Costco ve Kroger gibi platformlara erişim sağlanamadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünya genelinde internet kesintisi yaşandı. Kullanıcılar erişim sorunlarını çeşitli platformlarda dile getirdi.

Dünya genelinde internet kesintisi yaşandı. Kullanıcılar erişim sorunlarını çeşitli platformlarda dile getirdi.

Kısa süreli meydana gelen kesinti pek çok platform ve uygulamayı etkiledi. Microsoft 365, Xbox, Outlook, Starbucks, Costco, Kroger, AWS ve Azure platformları eş zamanlı çöktü. Blackbaud ve Minecraft gibi platformlar da internet kesintisinden etkilendi. Kullanıcılar yaşadıkları sorunları 'downdetector' gibi sitelerde dile getirdi. Sosyal medyada tepkilerin artmasının ardından yaşanan arıza kısa sürede giderildi.

Kullanıcıların yaşadıkları sorunları bildirmesi web sitelerini takip eden Downdetector isimli sitede böyle görüntülendi.

Kullanıcıların yaşadıkları sorunları bildirmesi web sitelerini takip eden Downdetector isimli sitede böyle görüntülendi.

Downdetector nedir?

Downdetector, internet servislerinin, web sitelerinin ve çevrimiçi hizmetlerin çalışıp çalışmadığını takip eder. Kullanıcıların geri bildirimiyle sorunları ve kesintileri gerçek zamanlı olarak gösterir.

Bu kesintileri raporlayan 'Downdetector', internet servislerinin ve uygulamaların durumunu takip etmeye yarayan bir kesinti ve sorun izleme sitesi olarak biliniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
3
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın